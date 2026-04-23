O Real Madrid divulgou nesta quinta-feira (23) uma nota oficial sobre a lesão que Éder Militão sofreu na partida contra o Alavés, na terça-feira (21), por La Liga. O clube merengue anunciou que o zagueiro brasileiro sofreu uma uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. O tempo de recuperação é de três a seis semanas.

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Comunicado do Real Madrid

"Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Éder Militão, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Sua recuperação será acompanhada."

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Lesão de Militão

No duelo contra o Alavés, o zagueiro sentiu o desconforto logo após chegar à área para finalizar um cruzamento de Jude Bellingham. Após o chute, Militão caiu no gramado e indicou imediatamente a necessidade de atendimento. Assim que a equipe médica entrou em campo, o defensor sinalizou que seria impossível continuar, dando lugar a Antonio Rüdiger.

Ao deixar o campo, Militão caminhava com uma leve mancada, o que gerou preocupação imediata, já que, nesta mesma temporada, o zagueiro passou quatro meses em recuperação de uma grave lesão no mesmo local. Especialistas apontam que, após uma lesão de maior gravidade, a formação de novo tecido na região afetada ainda exige um período de adaptação às exigências físicas e ao ritmo intenso de jogo. Esse tipo de resposta muscular é considerado normal no processo de retorno e reforça a necessidade de um controle rigoroso de carga nos treinos e partidas.

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Éder Militão se lesionou no duelo entre Real Madrid e Alavés (Foto: Reprodução)

Dessa vez, a lesão foi de menor grau, o que encurta o tempo de recuperação e não gera preocupação visando a disputa da Copa do Mundo de 2026. Em caso de estiramento, Militão ficará fora das atividades por três semanas, e, se for ruptura parcial, serão seis semanas.

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Outra lesão

Logo na sequência do anúncio da lesão de Éder Militão, o Real Madrid anunciou que Arda Güler sofreu a mesma contusão que o zagueiro brasileiro após a partida contra o Alavés. Assim como o defensor, o meia conseguirá se recuperar a tempo da Copa do Mundo de 2026 para representar a Turquia.

Arda Güler em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

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