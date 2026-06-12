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Dia dos Namorados: conheça as parceiras dos craques da Copa do Mundo

Conheça a vida dos principais jogadores internacionais fora dos gramados

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 07:10
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Cristiano Ronaldo e Georgina noivos
Cristiano Ronaldo e Gerogina Rodríguez estão juntos desde 2016 (Foto: Reprodução/Instagram)

Essa sexta-feira (12) marca o Dia dos Namorados, que acontece em meio à Copa do Mundo em 2026. O Lance! separou algumas das companheiras dos principais craques que disputam o torneio. Confira abaixo:

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    • Lionel Messi, camisa 10 da seleção argentina, é um dos maiores jogadores do futebol mundial e considerado um dos melhores de toda a história. O craque é casado com Antonella Roccuso e os dois são pais de três crianças. Entre 2007 e 2009, o casal manteve um relacionamento à distância e, em 2010, quando Messi já era considerado o melhor jogador do mundo, Antonella viajou à Espanha e os dois assumiram o relacionamento. Em 2011, jornais chegaram a relatar que o casal havia terminado, mas logo reatou o namoro. Casados oficialmente desde 2017, o casal teve Thiago em 2012, Mateo em 2015, Ciro em 2018 e estão juntos até hoje.

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    Messi, Antonella e filhos
    (Reprodução/Instagram)

    Cristiano Ronaldo, outro astro que deve disputar sua última Copa do Mundo, é noivo de Georgina Rodriguez, modelo e influenciadora que conheceu em 2016, quando trabalhava como vendedora de uma loja de luxo em Madrid, e estão juntos desde o ano seguinte. O primeiro filho que tiveram juntos foi Alana, que nasceu em 2017 e foi a quarta criança do atleta. O camisa 7 já era pai de Cristiano Jr. e dos gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, que nasceram de barriga de aluguel nos Estados Unidos.

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    Georgina Rodriguez acompanha Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)
    Georgina Rodriguez acompanha Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

    Erling Haaland, artilheiro da Premier League e astro Manchester City, vai disputar a Copa do Mundo pela Noruega. O craque é a principal esperança de gols da seleção e tem tudo para ser um dos artilheiros. Camisa 9 dentro e fora de campo, o norueguês tem relacionamento com a também norueguesa e jogadora de futebol Isabel Haugsengj desde 2022.

    Haaland e Isabel Haugseng (Foto: Reprodução redes sociais)
    Haaland e Isabel Haugseng (Foto: Reprodução redes sociais)

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    Astro da Inglaterra, Harry Kane é conhecido por muitos como o "último romântico". Ainda na época de escola, Kane conheceu a sua atual esposa, Kate Goodland, e estão juntos desde 2011, quando o jogador tinha apenas 18 anos. O casamento foi oficializado seis anos depois, em 2017, e, hoje, são pais de três filhos: Ivy, Vivienne e Louis.

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    Kate Goodland e Harry Kane, astro da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Kate Goodland e Harry Kane, astro da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Chegou a vez de falar do jovem Lamine Yamal, que também traz os holofotes para si quando se trata de relacionamentos. O camisa 10 esteve junto da cantora Nicki Nicole de julho até o final de outubro de 2025, quando terminaram sob rumores de infidelidade do jogador. Segundo ele, isso nunca aconteceu e o término com a artista argentina foi feito em paz e comum acordo.

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    A informação do término à época foi confidenciada ao jornalista Javi Hoyos, que deu a notícia em primeira mão.

    Lamine Yamal e Nicki Nicole terminaram o relacionamento (Foto: Reprodução/Instagram)
    Lamine Yamal e Nicki Nicole terminaram o relacionamento (Foto: Reprodução/Instagram)

    Quando o assunto envolve amor, Kevin De Bruyne tem episódios marcantes ao longo da sua trajetória. O jogador é casado desde 2016 e é pai de três com a modelo e influenciadora Michele Lacroix. A filha mais nova se chama Suri, seguida do irmão Rome e do primogênito Mason, que chegou em meio à transferência do jogador para o Manchester City.

    Kevin soube da existência de Michele por meio das redes sociais, mas, por ser introspectivo, não conseguiu fazer nada além de curtir uma publicação da modelo. Um de seus amigos acabou sendo o responsável por mandar mensagem para a atual esposa do meio-campista e unir o casal.

    De Bruyne estará na Copa do Mundo
    De Bruyne e sua esposa (Foto: Reprodução)

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