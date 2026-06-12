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Dia dos Namorados: conheça Gabrielle, esposa de Gabriel Magalhães, titular da Seleção

Influenciadora concedeu uma entrevista exclusiva ao Lance!

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 08:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Gabrielle, esposa do Gabriel Magalhães deu entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Acervo Pessoal)
Gabrielle, esposa do Gabriel Magalhães deu entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Acervo Pessoal)

Esposa de Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da Seleção Brasileira, Gabrielle Figueiredo vem conquistando cada vez mais espaço nas redes sociais com conteúdos sobre moda, lifestyle e maternidade. A influenciadora ganhou destaque recentemente ao defender o marido após as críticas pela final da Liga dos Campeões e, em entrevista exclusiva ao Lance!, abriu o jogo sobre a própria carreira, a rotina ao lado de um atleta de elite e a construção da família ao longo dos últimos anos.

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    Ao comentar como equilibra a própria trajetória profissional com a rotina ligada ao futebol, Gabrielle destacou a importância de manter sua individualidade.

    — Sempre fiz questão de construir minha própria história. O futebol é uma parte muito importante da minha vida, mas não é a única coisa que me define. Sou apaixonada por moda, comunicação, maternidade e por tudo que consigo construir através do meu trabalho. Hoje me sinto realizada por conseguir viver esses dois lados — contou ao Lance!

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    A influenciadora também revelou qual é seu papel nos momentos mais difíceis da carreira do marido, como ocorreu após o pênalti desperdiçado na decisão da Champions League. Nas cobranças, o zagueiro isolou a quinta tentativa dos ingleses, erro que sacramentou o título para os franceses.

    Após um empate em 1 a 1 no tempo normal, a decisão continental se encaminhou para as penalidades máximas. Gabriel foi para a cobrança e mandou a bola por cima da meta defendida pelo goleiro Matvey Safonov.

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    — Nesses momentos eu tento ser o porto seguro dele. O futebol é feito de altos e baixos e nós entendemos bem isso depois de tantos anos nesse mundo. Sempre tento lembrar ele de quem ele é além do futebol. Tenho muito orgulho da força mental que ele tem e da forma como sempre se levanta depois dos desafios — afirmou.

    Gabriel Magalhães lamenta pênalti perdido em PSG x Arsenal (Foto: NA FASSBENDER / AFP)

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    Companheira de Gabriel desde os tempos em que o defensor atuava no futebol francês, Gabrielle afirma que a característica que mais admira no marido é a humildade.

    — Sem dúvida, a humildade. O Gabriel nunca deixou que as conquistas mudassem quem ele é. Eu acompanhei de perto os sacrifícios, as mudanças, os momentos difíceis e tudo o que ele precisou abrir mão para chegar onde chegou. Ver ele sendo reconhecido mundialmente hoje é emocionante, porque eu sei exatamente o que existe por trás de cada conquista — completou.

    O casal está junto há cinco anos e construiu uma família durante o período em que viveu diversas mudanças de país e de rotina por conta da carreira do jogador.

    — Eu enxergo nossa história com muito orgulho. Nós crescemos juntos em todas as áreas da vida. Vivemos mudanças de país, desafios, conquistas, nos tornamos pais e aprendemos muito um com o outro ao longo do caminho. Olhar para nossa família hoje é uma das maiores realizações da minha vida — afirmou.

    Gabi e Gabriel se casaram no ano passado, após se conhecerem em 2020, e têm uma filha, Maya, de 2 anos, que manda em casa. Mãe de Maya, Gabrielle também falou sobre o impacto da maternidade em sua vida pessoal e profissional.

    Gabriel Magalhães e Gabrielle Magalhães estão juntos há 5 anos e são pais da Maya. (Foto: Reprodução)

    — A Maya transformou tudo. Ela me ensinou sobre prioridades, sobre amor e sobre força de uma forma que eu nunca imaginei. A maternidade não diminuiu meus sonhos, pelo contrário, ela me deu ainda mais propósito para correr atrás deles. Hoje eu sou muito mais consciente de como uso meu tempo e das escolhas que faço, porque quero que minha filha tenha orgulho da mulher que estou me tornando — explicou.

    Por fim, a influenciadora comentou a repercussão do reality "Married to the Game", a série que acompanha as esposas e namoradas de jogadores de futebol famosos. O casal participou da segunda temporada que saiu no Prime Video.

    — Espero que as pessoas entendam que existe muito mais por trás do que aparece nas redes sociais ou nos dias de jogo. Existe saudade, adaptação constante, mudanças de planos e muitos desafios silenciosos. Mas também existe muito amor, muita resiliência e muito crescimento. Cada mulher vive essa experiência de uma forma diferente, mas todas têm suas próprias histórias, sonhos e batalhas — finalizou.

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