Copa do Mundo divide atenções com outro esporte nos Estados Unidos
Saiba como está o clima no país sede do Mundial
A Copa do Mundo chega aos Estados Unidos nesta sexta-feira (12). Após a estreia do torneio, no México, na última quinta-feira (11), as atenções se voltam para o outro país sede. Diante do cenário, o Lance! trás como está a atmosfera para a disputa do Mundial em terras estadunidenses.
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Situada em Nova York, sede da Seleção Brasileira durante a fase de grupos, a reportagem identificou pouca adesão de moradores da região com o torneio. A Copa do Mundo disputa o foco com um momento muito especial para a principal cidade dos Estados Unidos.
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Após 27 anos, o New York Knicks, time de basquete da região, está disputando a final da NBA. Neste momento, a equipe nova-iorquina lidera a série contra o San Antonio Spurs por 3 a 1, precisando apenas de mais uma vitória para se consagrar campeã da liga, fato que não acontece desde 1973.
Diante do cenário, a euforia local está direcionada 100% para o time de basquete, deixando assim, a Copa do Mundo em um segundo plano. A tendência é que o cenário mude quando a final da NBA chegue ao fim. Mas até lá, as atenções estão focadas na equipe de basquete.
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Copa do Mundo no noticiário?
Nos principais veículos de comunicação esportiva dos Estados Unidos o cenário segue o mesmo padrão. A Copa do Mundo aparece, mas divide as atenções com esportes de maior apelo no país. As finais da NBA dominam os principais destaques das edições.
Além da liga americana de basquete, a intertemporada da NFL (liga de futebol americano), também ganha destaque. A reportagem analisou veículos tradicionais esportivos do país como o "The Athletics", "Sports Illustrated" e o "USA Today Sports".
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