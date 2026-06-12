Copa do Mundo divide atenções com outro esporte nos Estados Unidos Saiba como está o clima no país sede do Mundial

A Copa do Mundo chega aos Estados Unidos nesta sexta-feira (12). Após a estreia do torneio, no México, na última quinta-feira (11), as atenções se voltam para o outro país sede. Diante do cenário, o Lance! trás como está a atmosfera para a disputa do Mundial em terras estadunidenses.

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Situada em Nova York, sede da Seleção Brasileira durante a fase de grupos, a reportagem identificou pouca adesão de moradores da região com o torneio. A Copa do Mundo disputa o foco com um momento muito especial para a principal cidade dos Estados Unidos.

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Após 27 anos, o New York Knicks, time de basquete da região, está disputando a final da NBA. Neste momento, a equipe nova-iorquina lidera a série contra o San Antonio Spurs por 3 a 1, precisando apenas de mais uma vitória para se consagrar campeã da liga, fato que não acontece desde 1973.

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Diante do cenário, a euforia local está direcionada 100% para o time de basquete, deixando assim, a Copa do Mundo em um segundo plano. A tendência é que o cenário mude quando a final da NBA chegue ao fim. Mas até lá, as atenções estão focadas na equipe de basquete.

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Copa do Mundo no noticiário?

Nos principais veículos de comunicação esportiva dos Estados Unidos o cenário segue o mesmo padrão. A Copa do Mundo aparece, mas divide as atenções com esportes de maior apelo no país. As finais da NBA dominam os principais destaques das edições.

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Além da liga americana de basquete, a intertemporada da NFL (liga de futebol americano), também ganha destaque. A reportagem analisou veículos tradicionais esportivos do país como o "The Athletics", "Sports Illustrated" e o "USA Today Sports".

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Página do "Sports Illustrated" (Foto: Reprodução)