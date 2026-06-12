Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos: onde assistir, horário e atrações Cerimônia estadunidense acontece nesta sexta-feira (12)

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história a ter três países como sedes. Após a cerimônia no México, chegou a vez dos Estados Unidos realizarem o espetáculo. Saiba com o Lance! detalhes, horários e onde assistir a cerimônia estadunidense.

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A festa dos Estados Unidos está marcada para acontecer às 20h30 (de Brasília). O evento antecede a partida dos anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília). Para a ocasião, o Brasil terá Anitta como representante na cerimônia.

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A brasileira irá performar a música "Goals", do álbum da Copa do Mundo, junto com a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cantora Katy Perry e o rapper Future comandam a cerimônia, no SoFi Stadium, em Los Angeles. A transmissão será de TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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Ficha do jogo EUA PAR Grupo B Copa do Mundo Data e Hora Quinta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília) Local SoFi Stadium, Los Angeles (EUA) Árbitro Danny Makkelie (HOL) Assistentes Hessel Steegstra e Jan De Vries (ambos da HOL) Var Dennis Higler (HOL) Onde assistir

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Estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Faltam dois para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O primeiro desafio da equipe nacional será contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova York, Estados Unidos.

Além da equipe africana, a Seleção Brasileira também enfrenta a Haiti e Escócia na primeira fase do Mundial. O confronto contra as equipes acontece, respectivamente, nos dias 19 e 24 de junho.

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