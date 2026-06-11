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Globo vira assunto em Coreia do Sul x Tchéquia: 'Nunca'

Emissora não está transmitindo a partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 23:55
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Globo vai passar 57 jogos da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)
Globo vai passar 57 jogos da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)

A TV Globo virou assunto nas redes sociais durante a transmissão de Coreia do Sul e República Tcheca, pela Copa do Mundo, nesta quinta-feira (11). A repercussão ocorreu após um momento em que o narrador Luís Felipe Freitas, na CazéTV destacou por cerca de dois minutos o crescimento no número de inscritos ligados à cobertura do torneio, o que gerou críticas de parte do público.

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    O episódio alimentou debates sobre a adesão da emissora aos direitos de transmissão, com internautas reclamando que sentem falta da transmissão da Globo, principalmente pela linguagem adotada.

    Veja a repercussão:

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    Anúncio no Jornal Hoje gerou confusão

    A discussão ganhou força porque, durante o Jornal Hoje, apresentadores anunciaram a transmissão de Coreia do Sul x República Tcheca na programação da emissora. Porém, o confronto faz parte do pacote de jogos exclusivos da CazéTV.

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    ➡️Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 vão passar na Globo?

    Abertura da Copa do Mundo de 2026 no México (Foto: X da Fifa / Reprodução)

    A Globo aposta em uma cobertura multiplataforma da Copa do Mundo de 2026, com transmissões em TV aberta, Sportv, Globoplay e conteúdos exclusivos nas plataformas digitais. Todos os 55 jogos exibidos pelo grupo terão transmissão em 4K.

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