Globo vira assunto em Coreia do Sul x Tchéquia: 'Nunca' Emissora não está transmitindo a partida

A TV Globo virou assunto nas redes sociais durante a transmissão de Coreia do Sul e República Tcheca, pela Copa do Mundo, nesta quinta-feira (11). A repercussão ocorreu após um momento em que o narrador Luís Felipe Freitas, na CazéTV destacou por cerca de dois minutos o crescimento no número de inscritos ligados à cobertura do torneio, o que gerou críticas de parte do público.

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O episódio alimentou debates sobre a adesão da emissora aos direitos de transmissão, com internautas reclamando que sentem falta da transmissão da Globo, principalmente pela linguagem adotada.

Veja a repercussão:

Os caras da @CazeTVOficial ficam narrando número de inscritos no canal. No meio de um jogo de Copa. Na boa, não dá. Saudades monopólio Mamãe Globo. — João (@jpduarteribeiro) June 12, 2026

Vendo essa transmissão da cazé tv os caras narrando inscritos, anúncios o tempo todo, da uma saudade do monopólio geral da mamãe globo. — joao vitor (@tiagobrarock) June 12, 2026

A mamãe globo era tão boa.

Agora parece que estou assistindo Tv Polishop com im jogo de Copa ao fundo — Rafael Solano (@_RafaSolano) June 12, 2026

O cara narrando a quantidade de inscritos e eu tenho que ler/ouvir que é melhor ver na Cazé TV do que na Globo KKKKKKĶKKKKKKKKKKKKKKKKK — Marcelinho (@marcelomelo0601) June 12, 2026

num dia tão falando de usar a Copa do Mundo pra transmitir mais a sério, e facilitar a mudança da Globo



no outro dia o narrador fica 2 minutos narrando o aumento do número de inscritos, constrangedor https://t.co/GBjO5SnpXK — Fábio Terra (@fabiotb) June 12, 2026

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Anúncio no Jornal Hoje gerou confusão

A discussão ganhou força porque, durante o Jornal Hoje, apresentadores anunciaram a transmissão de Coreia do Sul x República Tcheca na programação da emissora. Porém, o confronto faz parte do pacote de jogos exclusivos da CazéTV.

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