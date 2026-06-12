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Ativações, imersão e surpresa: saiba tudo sobre a Casa CazéTV na Copa

Evento contará com abertura de Mc Hariel no jogo do Brasil dia 13

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
12/06/2026 08:40
Atualizado há 37 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Em clima de estreia, a Copa do Mundo ganha em São Paulo um novo lugar para assistir com os amigos: a CazéTV estreará seu novo projeto Casa CazéTV. No dia 13 de junho, durante a estreia do Brasil contra o Marrocos, no Parque Villa-Lobos, o público terá uma nova forma de viver os jogos misturando ativações com brindes, imersões, shows ao vivo e surpresas.

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  • Projeto acontecerá em São Paulo e no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

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    • O projeto contará com 16 dias de evento ao público, entregando conteúdos ao vivo, ativações, interações, convidados, experiências imersivas e convivência em um ambiente pensado para fazer o público se sentir dentro da transmissão. A apresentação fica por conta de Mariana Ayrez, CamilotaXP e Nyvi Estephan.

    Casa CazéTV conta com mais de dez mil metros de evento (Foto: jorgealexandre/CazéTV)
    Casa CazéTV conta com mais de dez mil metros de evento (Foto: jorgealexandre/CazéTV)

    O que vai ter na Casa CazéTV?

    O evento terá um grande show de abertura de Mc Hariel e Gaab no sábado (13). Neste mesmo dia, espectadores poderão interagir com marcas parceiras e patrocinadoras da casa, com possibilidade de grandes brindes e descontos em aquisições.

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    Também terá uma área exclusiva ao ar livre, mas com espaços cobertos, para interação e imersão durante alimentação, com ativações do iFood, Outback e outras marcas parceiras que estarão presente em todos os dias do evento. Continuando na área externa, a Casa CazéTV conta com uma quadra de futsal para interação do público durante os intervalos de jogos e das programações do canal esportivo.

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    A Casa CazéTV contará com telões, áreas de convivência, conteúdos ao vivo, convidados especiais, food park, bares e ativações de patrocinadores. Entre as experiências previstas estão o Autoriza o Árbitro, em que os fãs poderão narrar lances históricos como se estivessem na transmissão oficial. O Corte de Craque, espaço de corte de cabelo inspirado em cortes e estilos de jogadores. Por fim, o do Desafio do Gogó, dinâmica criada para descobrir quem consegue sustentar o grito de gol mais longo da Copa.

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    Durante os dias de funcionamento, o público também acompanhará conteúdos produzidos diretamente da Casa, com creators, convidados e interações ao vivo com a torcida, reforçando a proposta de transformar o espectador em protagonista da cobertura.

    Parte da estrutura da Casa CazéTV, em São Paulo (Foto: Gabriel Britto/Lance!)

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