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Minha superstição #6: Paulo Nunes revela como dará sorte à Seleção Brasileira

Ex-jogador é comentarista do Grupo Globo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 04:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Paulo Nunes revela misticismo que tinha quando ainda jogava profissionalmente. (Foto: Reprodução)
Paulo Nunes revela misticismo que tinha quando ainda jogava profissionalmente. (Foto: Reprodução)

O ex-jogador e comentarista Paulo Nunes foi o sexto entrevistado da série 'Minha superstição', que traz a forma como artistas, jornalistas, comentaristas e narradores montam suas superstições e promessas que criam antes da Copa do Mundo de 2026 para o leitor do Lance!. Paulo evidenciou a forma em que torce pela Seleção Brasileira como torcedor, mas também como era na época em que era atleta.

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    Ao ser perguntado se teria alguma superstição quando torce pelo Brasil na Copa do Mundo, o comentarista afirmou que tem uma mania desde que jogava como atleta de alto nível.

    — Eu sempre tive, né. Desde quando jogava, de sempre pisar com o pé direito. Se é na sala, ou antes no campo, como eu vou ver o jogo na sala ou trabalhando com estúdio eu piso com pé direito. Porque sempre me trouxe sorte e espero que traga para a Seleção Brasileira — confidenciou ao Lance!.

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    Paulo Nunes atuou profissionalmente entre 1990 e 2003, com passagens por alguns clubes brasileiros como o Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, mas nunca chegou a defender a camisa amarelinha. No entanto, o ex-jogador afirma que o Mundial que esteve mais próximo de jogar foi o da França, em 1998.

    Paulo Nunes revelou superstição
    Paulo Nunes é campeão da Libertadores pelo o Palmeiras. (Foto: Reprodução)

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    — Eu acho que eu poderia ter ido para uma Copa, mas não fui por um erro meu, não ponho na conta de ninguém. Foi um erro de estratégia de carreira. Eu fui campeão com a seleção da Copa América em 1997 e o Zagallo me disse que eu não iria para a Copa porque eu saí do Grêmio e fui para o Benfica. Eu volto para o Brasil em 1998 pensando em disputar a Copa mas aí já era tarde. Em 1994, eu estava machucado, mas também não acho que seria convocado se estivesse bem. E em 2002, minha carreira já estava na descendente. Então, minha chance seria em 1998 — afirmou.

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    Confira o vídeo completo:

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    Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

    A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6).

    ➡️ Brasil terá três combinações de uniformes na 1ª fase da Copa do Mundo

    A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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