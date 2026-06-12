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Abertura da Copa do Mundo no Canadá: onde assistir, horários e atrações

Cerimônia acontece nesta sexta-feira (12), em Toronto

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 04:00
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BMO Stadium
BMO Stadium recebe primeira partida da Copa do Mundo no Canadá (Foto: Luiza Moraes/Getty Images via AFP)

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história a ter três países como sedes. Após a cerimônia no México na última quinta-feira (11), é a vez de Canadá e Estados Unidos realizarem o espetáculo. Saiba com o Lance! detalhes, horários e onde assistir a cerimônia canadense.

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    O evento em terras canadenses está marcado para às 14h30 (de Brasília), no Estádio BMO Field, na cidade de Toronto. A cerimônia antecede a partida entre os anfritriões e Bósnia e Herzegovina, pelo Grupo B, marcada para às 16h (de Brasília). O cantor Michael Bublé fará uma dupla com a cantora Alanis Morissette para comandar o espetáculo. A transmissão será da CazéTV.

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    Ficha do jogo

    Escudo Canadá
    CAN
    Escudo da Bósnia
    BOS
    Grupo B
    Copa do Mundo
    Data e Hora
    Quinta-feira, 12 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local
    BMO Field, Toronto (CAN)
    Árbitro
    Facundo Tello (ARG)
    Assistentes
    Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
    Var
    Hernan Mastrangelo (ARG)
    Onde assistir
    Não definido

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    Abertura nos Estados Unidos

    No final do dia, às 20h30 (de Brasília), a festa se volta para os Estados Unidos. O evento antecede a partida dos anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília). Para a ocasião, o Brasil terá Anitta como representante na cerimônia.

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    A brasileira irá performar a música "Goals", do álbum da Copa do Mundo, junto com a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cantora Katy Perry e o rapper Future comandam a cerimônia, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

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