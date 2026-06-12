Abertura da Copa do Mundo no Canadá: onde assistir, horários e atrações
Cerimônia acontece nesta sexta-feira (12), em Toronto
A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história a ter três países como sedes. Após a cerimônia no México na última quinta-feira (11), é a vez de Canadá e Estados Unidos realizarem o espetáculo. Saiba com o Lance! detalhes, horários e onde assistir a cerimônia canadense.
➡️ Clique para assistir no SporTV
O evento em terras canadenses está marcado para às 14h30 (de Brasília), no Estádio BMO Field, na cidade de Toronto. A cerimônia antecede a partida entre os anfritriões e Bósnia e Herzegovina, pelo Grupo B, marcada para às 16h (de Brasília). O cantor Michael Bublé fará uma dupla com a cantora Alanis Morissette para comandar o espetáculo. A transmissão será da CazéTV.
➡️ Mauro Cezar critica Neymar e Carlo Ancelotti: 'Constrangedor'
Ficha do jogo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Abertura nos Estados Unidos
No final do dia, às 20h30 (de Brasília), a festa se volta para os Estados Unidos. O evento antecede a partida dos anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília). Para a ocasião, o Brasil terá Anitta como representante na cerimônia.
A brasileira irá performar a música "Goals", do álbum da Copa do Mundo, junto com a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cantora Katy Perry e o rapper Future comandam a cerimônia, no SoFi Stadium, em Los Angeles.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre