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Cena de Bellingham com Haaland repercute: 'Caso antigo'

Após eliminar o Brasil nas oitavas de final, Noruega caiu diante da Inglaterra

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 22:02
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Cena entre Bellingham e Haaland em Inglaterra e Noruega repercutiu nas redes
Cena entre Bellingham e Haaland em Inglaterra e Noruega repercutiu nas redes (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A Inglaterra está na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (11), a seleção inglesa derrotou a Noruega por 2 a 1 e encerrou a campanha da equipe de Haaland no Mundial. Apesar da classificação inglesa, um lance inusitado entre Haaland e Jude Bellingham roubou a cena e repercutiu nas redes sociais.

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    Durante uma disputa dentro da área, os dois craques trocaram sorrisos e, aparentemente, Bellingham deu um tapa na bunda de Haaland antes da cobrança de uma bola parada. A cena rapidamente viralizou e virou motivo de brincadeiras entre os internautas. Veja a cena:

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    Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega e Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega e Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    ➡️Bellingham decide, e Inglaterra elimina Noruega da Copa do Mundo

    A amizade entre os dois jogadores não é novidade - a dupla se destacou no futebol alemão, onde jogaram juntos em 65 partidas e o centroavante norueguês marcou 66 gols, enquanto o meia inglês fez seis, mas ajudou o companheiro em diversos momentos com passes decisivos.

    Na Copa de 2022, Bellingham foi convocado para defender a Inglaterra, com apenas 19 anos. Haaland, com 21, havia se transferido ao Manchester City meses antes, mas não esteve no Mundial, pois sua seleção ficou de fora.

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