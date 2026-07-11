Cena de Bellingham com Haaland repercute: 'Caso antigo'
Após eliminar o Brasil nas oitavas de final, Noruega caiu diante da Inglaterra
A Inglaterra está na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (11), a seleção inglesa derrotou a Noruega por 2 a 1 e encerrou a campanha da equipe de Haaland no Mundial. Apesar da classificação inglesa, um lance inusitado entre Haaland e Jude Bellingham roubou a cena e repercutiu nas redes sociais.
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Durante uma disputa dentro da área, os dois craques trocaram sorrisos e, aparentemente, Bellingham deu um tapa na bunda de Haaland antes da cobrança de uma bola parada. A cena rapidamente viralizou e virou motivo de brincadeiras entre os internautas. Veja a cena:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/cST3uMUGnh— out of context brasileirão (@oocbrsao) July 11, 2026
Veja a repercussão:
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O caso é antigo dos tempos de Borússia… https://t.co/1v9vTb7hOA— Nick GamerZ (@nickgamerzyt) July 11, 2026
Os dois tem uma amizade muito fofinha!pic.twitter.com/2efzev8tzl— Biel 🥂 (@xxvulgo_biel) July 11, 2026
esse lance não entra nas estatísticas da partida KKKKKK— 𝒜𝓃𝓃𝒶 (@mayloretto) July 12, 2026
O Haaland tem um riso bem específico pra o Bellingham 😂— AfricakilledMe (@YalenaYardeeen) July 11, 2026
Eles esqueceram que estão em times diferentes— Call me Caty. (@catyzinha_depre) July 11, 2026
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A amizade entre os dois jogadores não é novidade - a dupla se destacou no futebol alemão, onde jogaram juntos em 65 partidas e o centroavante norueguês marcou 66 gols, enquanto o meia inglês fez seis, mas ajudou o companheiro em diversos momentos com passes decisivos.
Na Copa de 2022, Bellingham foi convocado para defender a Inglaterra, com apenas 19 anos. Haaland, com 21, havia se transferido ao Manchester City meses antes, mas não esteve no Mundial, pois sua seleção ficou de fora.
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