Chance desperdiçada por Lino em Flamengo x Benfica divide torcedores: 'Apenas'
Jogador começou a partida entre os titulares
Durante a partida entre Flamengo e Benfica, válida pelo Troféu do Algarve, uma chance perdida por Samuel Lino repercutiu nas redes sociais. Apesar do caráter amistoso do duelo, todos os ingressos foram vendidos e o vencedor sairá com uma taça.
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Aos oito minutos de jogo, o camisa 16 recebeu passe de Luiz Araújo pela direita da área e, ao se aproximar do gol, tentou encobrir o goleiro Anatoliy Trubin, que defendeu e impediu que o placar fosse aberto. O lance dividiu torcedores rubro-negros que foram às redes sociais se manifestar.
Confira algumas reações:
o lino é copa do mundo, apenas.— framenguista (@lorge_jucas) July 11, 2026
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Independente da cavada porca, o que tem jogado Samuel Lino no comando de Leonardo Jardim é simplesmente o nosso MAIOR reforço.— André Ribeiro (@AndreRibeirro) July 11, 2026
JOGA MUITO.
Samu Lino ou Olise? HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAJA— CENTRAL DA NAÇÃO (@centraldanacao) July 11, 2026
Se o Lino soubesse finalizar ele seria bola de ouro— Gabriel ᶜʳᶠ (@gabcrf1) July 11, 2026
o lino perde muito gol pqp inacreditável— julia 🏒 (@marsmengo) July 11, 2026
Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica, de Portugal
Diferentemente do amistoso contra o Lausanne-Sport, quando Jardim definiu a escalação do Flamengo com uma equipe formada por reservas e jogadores da base, o confronto do Rubro-Negro com o Benfica contará com o que o treinador tem de melhor à disposição.
Escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica
A escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica é: Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Jhonny; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.
Desfalques
Os jogadores que defenderam suas seleções na Copa do Mundo não viajaram com a delegação para Portugal. Por isso, estão fora da partida. Léo Ortiz, que se recupera de uma lesão muscular, também fica fora, assim como Ayrton Lucas, que deixou o amistoso contra o River Plate com dores.
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Flamengo está invicto na intertemporada
Na preparação para o segundo semestre da temporada, o Flamengo empatou por 2 a 2 com o River Plate e venceu o Lausanne-Sport por 2 a 0. Após a partida contra o Benfica, o Rubro-Negro encara o Olimpia, do Paraguai, em Brasília. O amistoso será no dia 17 de julho.
Tudo sobre o jogo entre Benfica x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
Benfica 🆚 Flamengo
🏆 Amistoso - Troféu do Algarve,
📆 Data e horário: sábado, 11 de julho, às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR).
👁️ Onde assistir: Premiere, SporTV, getv e Band.
🕴️ Arbitragem: Não divulgado
🚩 Assistentes: Não divulgado
📺 VAR: Não divulgado.
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