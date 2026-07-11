Possível falta no gol da Noruega gera debate: 'Se fosse a Argentina'
Partida foi para o intervalo empatada
O lance do gol da Noruega contra a Inglaterra, marcado por Andreas Schjelderup, na Copa do Mundo, gerou polêmica nas redes sociais. Na jogada que se encerrou com a bola no fundo das redes de Pickford, uma possível falta em Harry Kane antes da finalização foi motivo de debate na web. O lance aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo e o árbitro Clement Turpin mandou o jogo seguir.
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A partida disputada em Miami, no Hard Rock Stadium, definirá qual equipe vai avançar para a semifinal do Mundial e enfrentará o vencedor do duelo entre Argentina e Suíça.
Confira algumas opiniões nas redes sociais:
Não foi falta em cima do Kane e se esse gol fosse a favor da Argentina.. o que ia ter de conspiração. https://t.co/ARBy1ipBrK— Liam 🍷 🥷 (@odiadofeliz) July 11, 2026
Não foi falta no Kane? Achei falta, apesar do jogador da Noruega tocar na bola. Tive essa impressão após rever o lance. Mas pegou o jogador da Inglaterra. Enfim.— Gustavo Silva 🇾🇪 (@GustaSilva_1) July 11, 2026
Pensei que anulariam. Bom pra Noruega, que sai na frente. Sempre bom largar na frente nesse tipo de jogo. pic.twitter.com/rkEZvvcx4s
Não foi falta no Harry Kane... Mas com certeza absoluta, seria falta e cartão amarelo para o norueguês se fosse no Messi! Quem sabe até pênalti?! 😁— Jonas_ArMac10 (@Jonas_ArMac10) July 11, 2026
o kane foi ficar simulando falta e tomou logo um gol da noruega pra aprender— Tom (@eubobinho) July 11, 2026
Teve falta nenhuma no Kane— Ana Paula (@apaula_apob) July 11, 2026
Pickford quebra recorde da Inglaterra em Copas do Mundo
Titular da Inglaterra no confronto contra a Noruega, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, Jordan Pickford alcançou um feito histórico. O goleiro chegou a 18 partidas em Mundiais e se tornou o jogador inglês com mais jogos na história da competição, superando o ex-arqueiro Peter Shilton, que disputou 17.
Recorde construído ao longo de três Copas
A marca foi alcançada na terceira participação de Pickford em Copas do Mundo. O goleiro estreou no torneio em 2018, na vitória por 2 a 1 sobre a Tunísia, e desde então permaneceu como titular absoluto da seleção inglesa.
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Desde que assumiu a posição em definitivo, em 2017, após a saída de Joe Hart, o camisa 1 participou das campanhas do quarto lugar na Copa de 2018, das quartas de final em 2022 e agora integra a equipe comandada por Thomas Tuchel na edição de 2026.
Ao longo das 17 partidas anteriores em Mundiais, Pickford acumulou seis jogos sem sofrer gols, número inferior apenas aos 10 de Peter Shilton entre os goleiros ingleses. No mesmo período, realizou 32 defesas, ficando atrás apenas de Gordon Banks (33) e do próprio Shilton (54).
Regularidade pela seleção inglesa
A consistência de Jordan Pickford também aparece nos números pela seleção. O goleiro disputou 90 partidas pela Inglaterra, manteve 44 jogos sem sofrer gols e sofreu apenas 59 tentos, média de 0,66 por partida.
Na atual Copa do Mundo, o jogador voltou a ser decisivo. Além de atuar nos cinco compromissos da Inglaterra, teve papel importante na classificação sobre o México, nas oitavas de final, quando a equipe segurou a vitória por 3 a 2 mesmo com um jogador a menos durante boa parte da partida.
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