Confusão em Flamengo x Benfica viraliza: 'Libertadores' Clima esquentou ainda no primeiro tempo

Durante o primeiro tempo entre Flamengo e Benfica em jogo válido pelo Troféu do Algarve, uma confusão entre jogadores e comissões técnicas de ambos os times repercutiu nas redes sociais. Após a entrada de Gianluca Prestianni, jogador argentino envolvido no episódio de racismo com Vinicius Júnior, na equipe portuguesa, o clima esquentou.

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Jogadores como Emerson Royal, Johnny Goes e Erick Pulgar fizeram faltas mais duras no atleta e, após o amarelo recebido pelo chileno, a discussão chegou ao banco de reservas. O treinador Leonardo Jardim ficou visivelmente incomodado após algum comentário da comissão portuguesa, foi tirar satisfação e teve que ser contido pela equipe de arbitragem.

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Veja alguns comentários sobre a confusão:

Flamengo contra Benfica era pra ser um jogo amistoso, mas virou uma partida de Libertadores. — Daniel (@DanielMrt15) July 11, 2026

flamengo jogando um amistoso como se fosse uma final de libertadores, o melhor time do mundo pqp — manu da duda (@_manuzicazz) July 11, 2026

Flamengo parece que tá jogando uma final de libertadores, que delícia — drik4 ᶜʳᶠ (@drcrf) July 11, 2026

gente o flamengo arranjando confusão em amistoso kkkkkkkkk impossível nao amar esse time — bea (@biahnrq) July 11, 2026

o flamengo arrumando confusão em amistoso akakakakakakakak — dessinhaᶜʳᶠ (@a_pedretticf) July 11, 2026

Pulgar recebeu amarelo por entrada em Prestianni (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica, de Portugal

Diferentemente do amistoso contra o Lausanne-Sport, quando Jardim definiu a escalação do Flamengo com uma equipe formada por reservas e jogadores da base, o confronto do Rubro-Negro com o Benfica contará com o que o treinador tem de melhor à disposição.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica

A escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica é: Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Jhonny; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

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Desfalques

Os jogadores que defenderam suas seleções na Copa do Mundo não viajaram com a delegação para Portugal. Por isso, estão fora da partida. Léo Ortiz, que se recupera de uma lesão muscular, também fica fora, assim como Ayrton Lucas, que deixou o amistoso contra o River Plate com dores.

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Flamengo está invicto na intertemporada

Na preparação para o segundo semestre da temporada, o Flamengo empatou por 2 a 2 com o River Plate e venceu o Lausanne-Sport por 2 a 0. Após a partida contra o Benfica, o Rubro-Negro encara o Olimpia, do Paraguai, em Brasília. O amistoso será no dia 17 de julho.

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Tudo sobre o jogo entre Benfica x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Benfica 🆚 Flamengo

🏆 Amistoso - Troféu do Algarve,

📆 Data e horário: sábado, 11 de julho, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR).

👁️ Onde assistir: Premiere, SporTV, getv e Band.

🕴️ Arbitragem: Não divulgado

🚩 Assistentes: Não divulgado

📺 VAR: Não divulgado.

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