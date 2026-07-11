Bola bateu no cabo? Fifa se pronuncia após polêmica em gol da Inglaterra
Jude Bellingham foi o autor do gol
No lance do primeiro gol da Inglaterra contra a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, um possível toque da bola no cabo que segura a câmera do estádio gerou debate sobre a regularidade da jogada. A Fifa divulgou um gráfico mostrando que o chip dentro da bola não detectou nenhum toque.
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Após tiro de meta cobrado por Orjan Nyland, o instrumento de jogo teria encostado no suporte da chamada 'Spidercam', câmera suspensa por cabos que possibilita a captura de lances de forma dinâmica em diversos ângulos. Segundo a entidade máxima do futebol, a tecnologia responsável por dizer se houve contato apontou que a bola não sofreu qualquer alteração em sua trajetória.
Confira a publicação da Fifa nas redes sociais:
Before England's goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT— FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026
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Nem Kane, nem Haaland: Bellingham é o cara em Noruega x Inglaterra
Tradução: Antes do gol da Inglaterra no minuto 45+2 contra a Noruega, o sensor na 'Connected Ball' não mostrou nenhum pico no 'batimento cardíaco da bola' quando ela estava no ar, e portanto não há nenhuma evidência de que a bola tocou no fio aéreo e alterou o movimento da bola.
Como foi Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo?
A partida começou com a Inglaterra no controle da posse, com a Noruega recuando a linha de marcação e conseguindo anular as investidas ofensivas dos ingleses. Na reta final do primeiro tempo, os noruegueses começaram a subir mais as linhas e, após recuperar a bola no meio de campo, em desarme de Patrick Berg em Harry Kane, Andreas Schjelderup recebeu na ponta e acertou chute de rara felicidade para abrir o placar com golaço.
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Após o gol, a Noruega teve grande chance de marcar o segundo em contra-ataque, mas Alexander Sorloth se atrapalhou com a bola e perdeu a oportunidade. Na sequência, a Inglaterra voltou ao ataque com Anthony Gordon, que cruzou rasteiro para Jude Bellingham, que limpou a marcação norueguesa para marcar o gol de empate inglês. Antes do intervalo, Harry Kane chegou a virar o placar, mas o gol foi anulado por impedimento do centroavante.
Segundo tempo de Noruega x Inglaterra
A Noruega voltou melhor no segundo tempo e pressionou a Inglaterra em busca do desempate. Em escanteio, os noruegueses chegaram a marcar o segundo gol com Torbjørn Heggem, mas foi anulado por falta de Erling Haaland em Elliot Anderson antes da cobrança de escanteio. Os noruegueses seguiram melhores, principalmente na bola aérea, ficando perto de marcar mais uma vez com cabeceio no travessão de Kristoffer Ajer.
Nos minutos finais, a Inglaterra conseguiu sair ao ataque e levou perigo com Bukayo Saka, que fez grande jogada individual, mas a zaga norueguesa afastou a bola. Mesmo com a pressão inglesa no fim, a partida ficou no empate e foi à prorrogação.
Prorrogação
A Inglaterra aproveitou o bom momento da reta final da prorrogação e seguiu melhor nos primeiros minutos. Com a pressão, Morgan Rogers arriscou de fora da área e Orjan Nyland fez a defesa, mas com rebote para o meio da área. Na sobra, Jude Bellingham aproveitou para marcar o gol da virada inglesa.
Minutos depois, a Inglaterra voltou ao ataque com Djed Spence, que invadiu a área, mas caiu após dividida com Oscar Bobb. No primeiro momento, o árbitro Clément Turpin marcou pênalti, mas, após checar o VAR, a penalidade foi anulada. Com a mudança, a Noruega se animou e voltou a atacar mais, e quase empatou com Antonio Nusa, mas Marc Guéhi bloqueou a finalização.
No intervalo da prorrogação, Erling Haaland foi substituído por Jorgen Strand Larsen, o que surpreendeu o estádio em Miami. Sem o craque, a Noruega tentou empatar o jogo, mas não conseguiu reagir e a Inglaterra conseguiu segurar o 2 a 1 para se classificar às semifinais da Copa do Mundo.
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