Entenda como 'Wonderwall' virou o amuleto da Inglaterra na Copa do Mundo Caso vença, Inglaterra enfrentará o vencedor entre Argentina e Suíça

A música "Wonderwall", um dos maiores sucessos do Oasis, ganhou um novo significado durante a Copa do Mundo devido a Inglaterra. Lançada em 1995 e composta pelos irmãos Noel e Liam Gallagher, a canção virou o hino não oficial dos ingleses no torneio. Após cada vitória da seleção europeia, torcedores e jogadores passaram a cantar o clássico ainda dentro do estádio, em uma celebração que viralizou nas redes sociais e conquistou fãs de futebol ao redor do mundo.

A tradição começou logo na estreia da Inglaterra na Copa, diante da Croácia, pela primeira rodada do Grupo L, em Dallas. Depois da vitória por 4 a 2, enquanto os jogadores agradeciam o apoio da torcida, o sistema de som do estádio tocou "Wonderwall". A reação foi imediata: torcedores e atletas cantaram juntos a música, criando um dos momentos mais marcantes da campanha inglesa até aqui.

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Torcida da Inglaterra recupera música como ícone de comemoração na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/X)

Momento marcante da Inglaterra na Copa

Harry Kane revelou que a cena foi uma das mais especiais que viveu com a camisa da seleção:

- Foi um dos meus momentos favoritos usando a camisa da Inglaterra em um grande torneio. Eu sei que foi apenas o primeiro jogo e não podemos nos deixar levar, mas a conexão emocional que tivemos com os torcedores... Nós sabemos o quanto isso significa para eles. Nós estamos conectados com eles, mas, naquele momento, cantando Wonderwall no estádio... Todo mundo sabia que era um momento muito especial - afirmou o atacante após a partida.

Lançada em 1995, "Wonderwall" permaneceu por 11 semanas entre as dez músicas mais ouvidas das paradas britânicas. A letra é uma declaração de amor e faz referência a um "salvador" que, segundo Noel Gallagher, representa "um amigo imaginário que te salva de você mesmo".

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Desde então, a tradição passou a acompanhar todas as vitórias da Inglaterra na Copa do Mundo. A equipe avançou ao mata-mata após vencer Croácia e Panamá e empatar com Gana na fase de grupos. Na sequência, derrotou a RD Congo por 2 a 1, de virada, e eliminou o México nas oitavas de final em um eletrizante triunfo por 3 a 2.

Impacto fora das quatro linhas

O impacto da música também foi sentido fora dos estádios. Segundo o jornal inglês The Independent, após a vitória sobre os mexicanos, "Wonderwall" registrou um aumento de 306% no número de reproduções nas principais plataformas de streaming. Liam Gallagher comemorou o momento nas redes sociais e fez questão de brincar com Harry Kane:

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- Dá trabalho toda aquela cantoria, Harry Kane! Vamos Inglaterra, vamos Wonderwall - escreveu o cantor.

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A ligação entre "Wonderwall" e o futebol, porém, não começou nesta Copa do Mundo com a Inglaterra. Em 2023, a música embalou a comemoração dos jogadores do Manchester City no vestiário após a conquista da Champions League na temporada 2022/23.

Outro capítulo marcante da relação entre Oasis e futebol aconteceu em 2019. Após mais um título da Premier League do Manchester City, Noel Gallagher foi ao vestiário da equipe para comemorar com os jogadores e chegou a cantar "Wonderwall" ao vivo durante a festa.

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Próximo compromisso inglês no mundial

Agora, embalada pelo novo amuleto musical, a Inglaterra tenta manter a tradição viva na Copa. A seleção enfrenta a Noruega neste sábado, às 18h (de Brasília), em Miami, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Quem vencer garante vaga nas semifinais do torneio.

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