Entenda como 'Wonderwall' virou o amuleto da Inglaterra na Copa do Mundo
Caso vença, Inglaterra enfrentará o vencedor entre Argentina e Suíça
A música "Wonderwall", um dos maiores sucessos do Oasis, ganhou um novo significado durante a Copa do Mundo devido a Inglaterra. Lançada em 1995 e composta pelos irmãos Noel e Liam Gallagher, a canção virou o hino não oficial dos ingleses no torneio. Após cada vitória da seleção europeia, torcedores e jogadores passaram a cantar o clássico ainda dentro do estádio, em uma celebração que viralizou nas redes sociais e conquistou fãs de futebol ao redor do mundo.
A tradição começou logo na estreia da Inglaterra na Copa, diante da Croácia, pela primeira rodada do Grupo L, em Dallas. Depois da vitória por 4 a 2, enquanto os jogadores agradeciam o apoio da torcida, o sistema de som do estádio tocou "Wonderwall". A reação foi imediata: torcedores e atletas cantaram juntos a música, criando um dos momentos mais marcantes da campanha inglesa até aqui.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Momento marcante da Inglaterra na Copa
Harry Kane revelou que a cena foi uma das mais especiais que viveu com a camisa da seleção:
- Foi um dos meus momentos favoritos usando a camisa da Inglaterra em um grande torneio. Eu sei que foi apenas o primeiro jogo e não podemos nos deixar levar, mas a conexão emocional que tivemos com os torcedores... Nós sabemos o quanto isso significa para eles. Nós estamos conectados com eles, mas, naquele momento, cantando Wonderwall no estádio... Todo mundo sabia que era um momento muito especial - afirmou o atacante após a partida.
Lançada em 1995, "Wonderwall" permaneceu por 11 semanas entre as dez músicas mais ouvidas das paradas britânicas. A letra é uma declaração de amor e faz referência a um "salvador" que, segundo Noel Gallagher, representa "um amigo imaginário que te salva de você mesmo".
➡️Quem é a joia da França que estreou contra o Marrocos e virou trunfo na Copa
Desde então, a tradição passou a acompanhar todas as vitórias da Inglaterra na Copa do Mundo. A equipe avançou ao mata-mata após vencer Croácia e Panamá e empatar com Gana na fase de grupos. Na sequência, derrotou a RD Congo por 2 a 1, de virada, e eliminou o México nas oitavas de final em um eletrizante triunfo por 3 a 2.
Impacto fora das quatro linhas
O impacto da música também foi sentido fora dos estádios. Segundo o jornal inglês The Independent, após a vitória sobre os mexicanos, "Wonderwall" registrou um aumento de 306% no número de reproduções nas principais plataformas de streaming. Liam Gallagher comemorou o momento nas redes sociais e fez questão de brincar com Harry Kane:
- Dá trabalho toda aquela cantoria, Harry Kane! Vamos Inglaterra, vamos Wonderwall - escreveu o cantor.
➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?
A ligação entre "Wonderwall" e o futebol, porém, não começou nesta Copa do Mundo com a Inglaterra. Em 2023, a música embalou a comemoração dos jogadores do Manchester City no vestiário após a conquista da Champions League na temporada 2022/23.
Outro capítulo marcante da relação entre Oasis e futebol aconteceu em 2019. Após mais um título da Premier League do Manchester City, Noel Gallagher foi ao vestiário da equipe para comemorar com os jogadores e chegou a cantar "Wonderwall" ao vivo durante a festa.
Próximo compromisso inglês no mundial
Agora, embalada pelo novo amuleto musical, a Inglaterra tenta manter a tradição viva na Copa. A seleção enfrenta a Noruega neste sábado, às 18h (de Brasília), em Miami, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Quem vencer garante vaga nas semifinais do torneio.
🤑 💰 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória da Inglaterra @1.90 contra a Noruega
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável
Copa do Mundo 2026
Haaland x Kane: os diferentes estilos de camisa 9 que decidem Inglaterra x NoruegaHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Vidente aponta resultado de Argentina x Suíça na Copa: 'Difícil'Há 2 horas
Copa do Mundo 2026
Quem é mais importante: Haaland para a Noruega ou Kane para a Inglaterra?Há 2 horas
Copa do Mundo 2026
Craque da França pode superar recorde de Pelé na Copa do MundoHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (11/07)?Há 3 horas
Copa do Mundo 2026
Unai Simón, da Espanha, volta a sofrer gol em Copa do Mundo após 648 minutosHá 3 horas
Mais LANCE!