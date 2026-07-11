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Fala de medalhão da Argentina sobre arbitragem viraliza: 'Cada vez mais'

Hermanos entram em campo neste sábado (11)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 20:23
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Argentina e Suíça brigam por vaga na semifinal da Copa do Mundo (Foto: ELSA/AFP)
Argentina e Suíça brigam por vaga na semifinal da Copa do Mundo (Foto: ELSA/AFP)

Uma declaração de Lisandro Martínez sobre as polêmicas de arbitragem envolvendo a Argentina na Copa do Mundo repercutiu nas redes sociais. Questionado sobre a percepção de que a atual campeã mundial estaria sendo beneficiada por decisões da arbitragem, o zagueiro saiu em defesa dos árbitros e minimizou as reclamações.

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    • O defensor argentino afirmou que não tinha "absolutamente nada" a dizer sobre o assunto e destacou que os árbitros estão fazendo um "excelente trabalho" no torneio. A fala, no entanto, não convenceu muitos internautas, que voltaram a citar lances polêmicos em jogos da Argentina, como a anulação de um gol do Egito nas oitavas de final.

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    Nas redes sociais, torcedores reagiram à declaração de Lisandro Martínez em tom de ironia e contestação. Veja abaixo a repercussão:

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    A classificação da Argentina sobre o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo reacendeu uma discussão que tem acompanhado a atual campeã mundial durante o torneio: afinal, a equipe de Lionel Messi tem sido favorecida pela arbitragem? Nas redes sociais, internautas voltaram a levantar suspeitas após novas decisões polêmicas no duelo contra os egípcios. Em entrevista ao Lance!, a ex-árbitra Renata Ruel analisou os principais lances da partida e apontou falta de critério da arbitragem de campo e do VAR.

    Um dos primeiros episódios discutidos aconteceu ainda no primeiro tempo, quando Messi desperdiçou um pênalti sofrido por Tagliafico. Para Renata, a penalidade foi bem marcada, já que o defensor egípcio errou o tempo da disputa e atingiu o corpo do jogador argentino.

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    — Foi pênalti. O jogador perdeu o tempo da bola e vai no corpo do atacante — avaliou Renata Ruel.

    A principal reclamação do Egito, porém, veio quando a seleção africana vencia por 1 a 0. A equipe chegou a marcar o segundo gol, mas o lance foi anulado após intervenção do VAR por uma suposta falta em Lisandro Martínez no início da jogada. Na visão de Renata, o árbitro de vídeo até poderia analisar o lance dentro do protocolo, por se tratar de uma roubada de bola que originou um gol, mas a decisão de campo deveria ter sido mantida.

    — O árbitro adotou um critério alto de marcação de faltas e, no campo, entendeu como disputa legal a roubada de bola do Egito. Dentro do protocolo do VAR, foi um lance em que o árbitro de vídeo podia interferir, por ser na roubada de bola, o lance ter verticalidade e sair o gol. A questão é que não foi um erro claro e óbvio para essa interferência. Era um lance de interpretação, e o árbitro não estava marcando esse tipo de contato no campo de jogo. A decisão de campo deveria ter sido mantida, e o gol validado — explicou.

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    Outro lance que gerou protesto egípcio aconteceu na origem do terceiro gol argentino. O Egito reclamou de pênalti em Salah antes da jogada que terminou em gol da Argentina. Renata, no entanto, entendeu que não houve infração no atacante.

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    — Não houve pênalti no Salah. Há uma disputa de bola, o contato no pé do Salah é prudente, o atacante já estava dobrando o corpo, e não foi esse contato que o desequilibrou. Assim como não deveria ter sido marcada a falta na origem do gol anulado do Egito, não deveria marcar pênalti nesse lance. A questão é que isso mostra a falta de critérios da arbitragem no campo e no VAR — afirmou.

    Questionada sobre a percepção de que quase todos os jogos da Argentina na Copa tiveram decisões favoráveis, Renata evitou falar em favorecimento deliberado, mas reconheceu que a equipe argentina foi beneficiada por marcações importantes ao longo da competição. Para a ex-árbitra, o torneio tem sido marcado por um número elevado de polêmicas.

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    — Não dá para negar que a Argentina teve decisões favoráveis nessa Copa. Messi era para ter sido expulso, houve falta clara no início do gol da Argentina contra a Áustria, e o gol do Egito foi mal anulado. Acredito que seja a Copa do Mundo mais recheada de polêmicas de arbitragem dos últimos tempos, com muitos erros técnicos no campo e no VAR. O cartão anulado do Balogun ajuda ainda mais a colocar a credibilidade do torneio em atenção — concluiu.

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