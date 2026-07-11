Noruega x Inglaterra tem gol anulado por nova regra da Copa do Mundo Segundo gol da Noruega foi anulado pelo VAR

A partida entre Noruega e Inglaterra, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, entrou para a história ao registrar um gol anulado pela aplicação das novas regras estabelecidas pela IFAB (International Football Association Board). Com o placar empatado em 1 a 1, a seleção norueguesa chegou a marcar o segundo gol no início da etapa final, mas o lance foi anulado após intervenção do árbitro de vídeo (VAR).

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O gol, marcado por Heggen aos nove minutos do segundo tempo, foi invalidado porque Erling Haaland cometeu falta sobre Elliot Anderson antes da cobrança do escanteio que originou a jogada. Embora a infração tenha ocorrido com a bola ainda fora de jogo, o novo protocolo da IFAB permite que esse tipo de irregularidade seja revisado quando tiver impacto direto em um gol.

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Até a última temporada do futebol europeu, um lance semelhante seria considerado válido, já que as regras estabeleciam que não havia falta enquanto a bola não estivesse em jogo. Com a atualização implementada especialmente para a Copa do Mundo de 2026, o VAR passou a ter autorização para recomendar revisão de campo em situações de infrações claras cometidas pela equipe atacante antes da reposição da bola.

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Após a revisão, cabe ao árbitro decidir se houve infração. Em caso positivo, além da aplicação da medida disciplinar cabível, a cobrança de escanteio ou de falta deve ser repetida, anulando qualquer consequência direta da jogada, como aconteceu no duelo entre Noruega e Inglaterra.

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