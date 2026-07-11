Bellingham decide, e Inglaterra elimina Noruega da Copa do Mundo
Com dois gols, Jude Bellingham é decisivo na classificação inglesa às semifinais da Copa do Mundo
Hey Jude! A Inglaterra venceu a Noruega por 2 a 1, neste sábado (11), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Os noruegueses saíram na frente com golaço de Andreas Schjelderup, mas Jude Bellingham apareceu no primeiro tempo e na prorrogação para marcar duas vezes e classificar os Leões às semifinais da Copa do Mundo de 2026.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Com o resultado, a Inglaterra irá encarar o vencedor do duelo entre Argentina e Suíça, que será realizado ainda neste sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas City. A partida das semifinais será na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta.
Primeiro tempo
A partida começou com a Inglaterra no controle da posse, com a Noruega recuando a linha de marcação e conseguindo anular as investidas ofensivas dos ingleses. Na reta final do primeiro tempo, os noruegueses começaram a subir mais as linhas e, após recuperar a bola no meio de campo, em desarme de Patrick Berg em Harry Kane, Andreas Schjelderup recebeu na ponta e acertou chute de rara felicidade para abrir o placar com golaço.
Após o gol, a Noruega teve grande chance de marcar o segundo em contra-ataque, mas Alexander Sorloth se atrapalhou com a bola e perdeu a oportunidade. Na sequência, a Inglaterra voltou ao ataque com Anthony Gordon, que cruzou rasteiro para Jude Bellingham, que limpou a marcação norueguesa para marcar o gol de empate inglês. Antes do intervalo, Harry Kane chegou a virar o placar, mas o gol foi anulado por impedimento do centroavante.
Segundo tempo
A Noruega voltou melhor no segundo tempo e pressionou a Inglaterra em busca do desempate. Em escanteio, os noruegueses chegaram a marcar o segundo gol com Torbjørn Heggem, mas foi anulado por falta de Erling Haaland em Elliot Anderson antes da cobrança de escanteio. Os noruegueses seguiram melhores, principalmente na bola aérea, ficando perto de marcar mais uma vez com cabeceio no travessão de Kristoffer Ajer.
Nos minutos finais, a Inglaterra conseguiu sair ao ataque e levou perigo com Bukayo Saka, que fez grande jogada individual, mas a zaga norueguesa afastou a bola. Mesmo com a pressão inglesa no fim, a partida ficou no empate e foi à prorrogação.
Prorrogação
A Inglaterra aproveitou o bom momento da reta final da prorrogação e seguiu melhor nos primeiros minutos. Com a pressão, Morgan Rogers arriscou de fora da área e Orjan Nyland fez a defesa, mas com rebote para o meio da área. Na sobra, Jude Bellingham aproveitou para marcar o gol da virada inglesa.
Minutos depois, a Inglaterra voltou ao ataque com Djed Spence, que invadiu a área, mas caiu após dividida com Oscar Bobb. No primeiro momento, o árbitro Clément Turpin marcou pênalti, mas, após checar o VAR, a penalidade foi anulada. Com a mudança, a Noruega se animou e voltou a atacar mais, e quase empatou com Antonio Nusa, mas Marc Guéhi bloqueou a finalização.
No intervalo da prorrogação, Erling Haaland foi substituído por Jorgen Strand Larsen, o que surpreendeu o estádio em Miami. Sem o craque, a Noruega tentou empatar o jogo, mas não conseguiu reagir e a Inglaterra conseguiu segurar o 2 a 1 para se classificar às semifinais da Copa do Mundo.
✅ FICHA TÉCNICA
Noruega x Inglaterra
Copa do Mundo 2026 – quartas de final
📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
🥅 Gols: Andreas Schjelderup (36'/1ºT, 1-0); Jude Bellingham (45+2'/1ºT, 1-1); Jude Bellingham (3'/1°TP, 1-2)
🟨 Cartões amarelos: Kristoffer Ajer (NOR)
🟥 Cartões vermelhos:
Noruega (Técnico: Stale Solbakken)
Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem (Leo Ostigård) e David Moller Wolfe (Marcus Pedersen); Julian Ryerson (Fredrik Aursnes), Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard e Andreas Schjelderup (Antonio Nusa); Alexander Sorloth (Oscar Bobb) e Erling Haaland (Jorgen Strand Larsen).
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Jordan Pickford; Ezri Konsa (Morgan Rogers), John Stones, Marc Guéhi e Nico O'Reilly (Djed Spence); Elliot Anderson, Declan Rice (Eberichi Eze) e Jude Bellingham (Dan Burn); Noni Madueke (Bukayo Saka), Anthony Gordon (Reece James) e Harry Kane.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Técnico do Egito revela como lidou com 'medo' de encarar Messi: 'Não mencionava'Há 55 minutos
Copa do Mundo 2026
Noruega x Inglaterra tem gol anulado por nova regra da Copa do MundoHá 56 minutos
Copa do Mundo 2026
Web cita Globo após narração da CazéTv em Noruega x Inglaterra: 'Erraram'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Autor de golaço da Noruega, Schjelderup já foi condenado à prisãoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Possível falta no gol da Noruega gera debate: 'Se fosse a Argentina'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Pickford quebra recorde da Inglaterra em Copas do MundoHá 2 horas
Mais LANCE!