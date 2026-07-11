Wallace Yan vira assunto em Flamengo x Benfica: 'De emocionar' Rubro-Negro venceu o gigante português por 2 a 1

Flamengo e Benfica se enfrentaram, na tarde deste sábado (11), em amistoso preparatório para a sequência da temporada. Durante a partida, o nome de Wallace Yan ficou em alta entre torcedores rubro-negros nas redes sociais.

O atacante marcou o segundo gol do Flamengo contra o Benfica na vitória por 2 a 1. O desempenho do jovem contra o time português chamou atenção. Para muitos, Wallace desempenha melhor contra times europeus do que contra equipes brasileiras.

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Nas redes sociais, o feito foi destacado e celebrado por torcedores do Rubro-Negro, que pode ter conseguido o famoso "reforço interno" no meio do ano. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre Wallace Yan

Como foi o jogo do Flamengo contra o Benfica

A etapa inicial de Flamengo e Benfica foi marcado por intensidade e muita disputa. Além de Samuel Lino, principal destaque da equipe rubro-negra e autor do gol, Pedro participou bastante das ações ofensivas, enquanto Emerson Royal também fez uma boa atuação, apoiando o ataque e dando a assistência para o camisa 16. O duelo ainda ganhou temperatura com entradas duras e uma sequência de confusões envolvendo Prestianni, alvo de faltas fortes de Emerson Royal, Erick Pulgar e Jhonny.

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O clima esquentou de vez em após a entrada dura de Pulgar. Um integrante da comissão técnica do Benfica foi até a direção do banco do Flamengo para reclamar das faltas em Prestianni. A atitude irritou o técnico Leonardo Jardim, que partiu em direção ao banco da equipe portuguesa para cobrar satisfações, desencadeando uma confusão entre membros das duas comissões técnicas e jogadores.

Assim como na etapa inicial, o segundo tempo manteve a temperatura alta. Pelo lado do Benfica contra o Flamengo, Prestianni foi novamente um dos destaques, ainda sendo alvo de vaias e xingamentos da torcida rubro-negra. O atacante argentino chegou a acertar a trave em uma das oportunidades. Com o passar da partida, os técnicos começaram a realizar mudanças nas equipes, e o gol da vitória do Flamengo veio justamente do banco de reservas.

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Comemoração de Wallace Yan em Flamengo x Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Wallace Yan, um dos destaques do Flamengo nesta intertemporada, recebeu passe de Samuel Lino e marcou o segundo gol rubro-negro. Na comemoração, fez o mesmo gesto de Vini Jr em resposta a Prestianni, dançando em frente à bandeira de escanteio. O Garoto do Ninho, aliás, teve uma outra chance de balançar a rede. Até o fim da partida, o Rubro-Negro se fechou e contou com uma grande atuação de Rossi para garantir a vitória em Flamengo x Benfica.