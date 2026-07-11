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Mick Jagger vai a Noruega x Inglaterra e acende alerta para 'maldição' em Copas

Vocalista da banda "The Rolling Stones" é conhecido "pé frio" da Copa do Mundo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 18:21
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Mick Jagger em partida da Champions League
Mick Jagger em partida da Champions League (Foto: Reprodução)

O cantor inglês Mick Jagger está presente no Estádio de Miami, palco do duelo entre Noruega e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo. A presenca ilustre do vocalista da banda "The Rolling Stones", porém, reacendeu uma superstição bastante conhecida entre os fãs de futebol: a chamada "maldição de Mick Jagger"

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    • O apelido surgiu na Copa do Mundo de 2010, quando todas as seleções que receberam o apoio público do cantor acabaram eliminadas, incluindo a Argentina, derrotada por 4 a 0 pela Alemanha nas quartas de final.

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    O mito ganhou ainda mais força na Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, Jagger declarou torcida ao Brasil antes da semifinal contra a Alemanha, e a seleção brasileira sofreu a histórica derrota por 7 a 1. Desde então, muitos torcedores brasileiros passaram a chamá-lo de "Anjo da Perdição".

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    • Mick Jagger: o maior pé frio da Copa do Mundo

    Lance! selecionou alguns momentos em que o músico "azarou" as equipes em que estava torcendo durante copas do mundo.

    Durante a Copa do Mundo de 2010, presente no estádio, Mick Jagger declarou torcida para os Estados Unidos, que foi eliminado pela Gana por 2 a 1, nas oitavas de final. O britânico também se fez presente no estádio para acompanhar a seleção da Inglaterra contra a Alemanha. E diante dos olhos do roqueiro, os ingleses foram derrotados por 4 a 1 pelos alemães.

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    A próxima "vítima" de Mick Jagger foi justamente o Brasil. Mick declarou apoio à Seleção contra a Holanda, nas quartas de final da competição. Acompanhado do filho brasileiro Lucas - fruto de um relacionamento com a então modelo Luciana Gimenez -, o artista viu do estádio os brasileiros perdendo para a seleção holandesa por 2 a 1.

    Ainda na África do Sul, no mesmo dia em que declarou ao canal oficial da Fifa que a seleção argentina tinha sido a equipe que o "mais impressionou" naquela Copa do Mundo, os sul-americanos foram eliminados com uma goleada da Alemanha por 4 a 0.

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    Mick Jagger é um grande fã de futebol e está sempre presente em estádios para grandes partidas (Foto: Divulgação)

    "BOTAS DE GELO" NO BRASIL:

    A fama de pé-frio continuou em 2014, quando em uma apresentação no Rock In Rio de Lisboa, Mick Jagger declarou torcida para Cristiano Ronaldo e Portugal serem campeões da Copa do Mundo no Brasil. A seleção de Portugal foi eliminada na fase de grupos.

    Sem comparecer ao estádio, mas falando sobre o evento nas redes sociais, o músico fez duas postagens apoiando a Inglaterra durante a competição. Uma foi apoiando a equipe contra a Itália e a outra contra o Uruguai. Os ingleses perderam as duas partidas por 2 a 1, sendo eliminados também na primeira fase do torneio.

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    Ainda no Brasil, Mick Jagger esteve presente no estádio do Mineirão, naquele fatídico 7 a 1 da Alemanha sobre a Seleção Brasileira. Sobre a fama de pé-frio e a eliminação brasileira, o cantor brincou numa entrevista ao "The Sun", afirmando: "Posso ser o responsável pelo primeiro gol alemão, mas não pelos outros seis".

    Em 2018, Mick Jagger "entrou em ação" novamente. Desta vez, o cantor esteve presente na eliminação da Inglaterra para a Croácia na semifinal da Copa do Mundo na Rússia.

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    Se seguir com a mesma disposição que chegou aos 80 anos, é bem provável que o "pé-frio" Mick Jagger faça novas "vítimas" na Copa do Mundo de 2026. Nos resta esperar e conferir.

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