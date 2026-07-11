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Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Benfica

Equipes decidiram o troféu Algarve, em Portugal

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 16:24
Atualizado há 1 minutos
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Pedro, atacante do Flamengo, contra o Benfica
Flamengo está invicto na intertemporada (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo e Benfica se enfrentaram em Portugal em partida válida pelo Troféu do Algarve. Apesar do caráter amistoso do duelo, todos os ingressos foram vendidos e o time de Leonardo Jardim saiu com a taça. Esse foi o terceiro jogo do Rubro-Negro na intertemporada, que já enfrentou o River Plate, da Argentina, e o Lausanne-Sport, da Suíça.

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    O primeiro gol do duelo saiu nos pés de Samuel Lino aos 50 minutos de jogo. O camisa 16 recebeu cruzamento de Emerson Royal da direita para a esquerda e empurrou para o fundo das redes de Anatoliy Trubin. No minuto seguinte, Bruno Henrique cometeu pênalti e possibilitou o empate do Benfica. Vangelis Pavlidis bateu aberto e marcou sem chances para Rossi.

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    Aos 23 minutos do segundo tempo, Wallace Yan, que havia entrado dois minutos antes no lugar de Pedro, recebeu passe de Samuel Lino, bateu de primeira de pé canhoto e ampliou para o Flamengo. Na comemoração do feito, o Cria do Ninho homenageou Vinicius Júnior, também revelado pelo clube.

    Veja os gols da partida:

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    Duelo entre Flamengo e Benfica teve os ingressos esgotados (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Como foi o jogo entre Flamengo e Benfica?

    Primeiro tempo: Samuel Lino abre o placar e jogo esquenta por conta de Prestianni

    A etapa inicial de Flamengo Benfica foi marcado por intensidade e muita disputa. Além de Samuel Lino, principal destaque da equipe rubro-negra e autor do gol, Pedro participou bastante das ações ofensivas, enquanto Emerson Royal também fez uma boa atuação, apoiando o ataque e dando a assistência para o camisa 16. O duelo ainda ganhou temperatura com entradas duras e uma sequência de confusões envolvendo Prestianni, alvo de faltas fortes de Emerson Royal, Erick Pulgar e Jhonny.

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    Confusão entre Benfica e Flamengo por conta de Prestianni

    O argentino já era um dos personagens da partida por conta de uma polêmica envolvendo Vini Jr. Em um duelo entre Benfica Real MadridPrestianni cobriu a boca com a camisa para insultar o brasileiro, que o denunciou por racismo.

    O clima esquentou de vez após a entrada dura de Pulgar. Um integrante da comissão técnica do Benfica foi até a direção do banco do Flamengo para reclamar das faltas em Prestianni. A atitude irritou o técnico Leonardo Jardim, que partiu em direção ao banco da equipe portuguesa para cobrar satisfações, desencadeando uma confusão entre membros das duas comissões técnicas e jogadores.

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    Segundo tempo: Wallace Yan sai do banco e garante vitória do Fla

    Assim como na etapa inicial, o segundo tempo manteve a temperatura alta. Pelo lado do BenficaPrestianni foi novamente um dos destaques, ainda sendo alvo de vaias e xingamentos da torcida rubro-negra. O atacante argentino chegou a acertar a trave em uma das oportunidades. Com o passar da partida, os técnicos começaram a realizar mudanças nas equipes, e o gol da vitória do Flamengo veio justamente do banco de reservas.

    Wallace Yan, um dos destaques do Flamengo nesta intertemporada, recebeu passe de Samuel Lino e marcou o segundo gol rubro-negro. Na comemoração, fez o mesmo gesto de Vini Jr em resposta a Prestianni, dançando em frente à bandeira de escanteio. O Garoto do Ninho, aliás, teve uma outra chance de balançar a rede. Até o fim da partida, o Rubro-Negro se fechou e contou com uma grande atuação de Rossi para garantir a vitória.

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