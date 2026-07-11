Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Benfica
Equipes decidiram o troféu Algarve, em Portugal
Flamengo e Benfica se enfrentaram em Portugal em partida válida pelo Troféu do Algarve. Apesar do caráter amistoso do duelo, todos os ingressos foram vendidos e o time de Leonardo Jardim saiu com a taça. Esse foi o terceiro jogo do Rubro-Negro na intertemporada, que já enfrentou o River Plate, da Argentina, e o Lausanne-Sport, da Suíça.
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O primeiro gol do duelo saiu nos pés de Samuel Lino aos 50 minutos de jogo. O camisa 16 recebeu cruzamento de Emerson Royal da direita para a esquerda e empurrou para o fundo das redes de Anatoliy Trubin. No minuto seguinte, Bruno Henrique cometeu pênalti e possibilitou o empate do Benfica. Vangelis Pavlidis bateu aberto e marcou sem chances para Rossi.
Aos 23 minutos do segundo tempo, Wallace Yan, que havia entrado dois minutos antes no lugar de Pedro, recebeu passe de Samuel Lino, bateu de primeira de pé canhoto e ampliou para o Flamengo. Na comemoração do feito, o Cria do Ninho homenageou Vinicius Júnior, também revelado pelo clube.
Veja os gols da partida:
July 11, 2026
July 11, 2026
July 11, 2026
Como foi o jogo entre Flamengo e Benfica?
Primeiro tempo: Samuel Lino abre o placar e jogo esquenta por conta de Prestianni
A etapa inicial de Flamengo e Benfica foi marcado por intensidade e muita disputa. Além de Samuel Lino, principal destaque da equipe rubro-negra e autor do gol, Pedro participou bastante das ações ofensivas, enquanto Emerson Royal também fez uma boa atuação, apoiando o ataque e dando a assistência para o camisa 16. O duelo ainda ganhou temperatura com entradas duras e uma sequência de confusões envolvendo Prestianni, alvo de faltas fortes de Emerson Royal, Erick Pulgar e Jhonny.
Confusão entre Benfica e Flamengo por conta de Prestianni
O argentino já era um dos personagens da partida por conta de uma polêmica envolvendo Vini Jr. Em um duelo entre Benfica e Real Madrid, Prestianni cobriu a boca com a camisa para insultar o brasileiro, que o denunciou por racismo.
O clima esquentou de vez após a entrada dura de Pulgar. Um integrante da comissão técnica do Benfica foi até a direção do banco do Flamengo para reclamar das faltas em Prestianni. A atitude irritou o técnico Leonardo Jardim, que partiu em direção ao banco da equipe portuguesa para cobrar satisfações, desencadeando uma confusão entre membros das duas comissões técnicas e jogadores.
Segundo tempo: Wallace Yan sai do banco e garante vitória do Fla
Assim como na etapa inicial, o segundo tempo manteve a temperatura alta. Pelo lado do Benfica, Prestianni foi novamente um dos destaques, ainda sendo alvo de vaias e xingamentos da torcida rubro-negra. O atacante argentino chegou a acertar a trave em uma das oportunidades. Com o passar da partida, os técnicos começaram a realizar mudanças nas equipes, e o gol da vitória do Flamengo veio justamente do banco de reservas.
Wallace Yan, um dos destaques do Flamengo nesta intertemporada, recebeu passe de Samuel Lino e marcou o segundo gol rubro-negro. Na comemoração, fez o mesmo gesto de Vini Jr em resposta a Prestianni, dançando em frente à bandeira de escanteio. O Garoto do Ninho, aliás, teve uma outra chance de balançar a rede. Até o fim da partida, o Rubro-Negro se fechou e contou com uma grande atuação de Rossi para garantir a vitória.
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