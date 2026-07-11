Sem Globo, CazéTV supera jogo do Brasil e bate novo recorde na Copa Transmissão exclusiva ultrapassa marca registrada em Brasil e Japão

A CazéTV alcançou um novo recorde histórico de audiência simultânea no YouTube durante a transmissão de Inglaterra e Noruega, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Exibido com exclusividade neste sábado (11), o confronto ultrapassou a marca registrada em jogos da Seleção Brasileira e se tornou a live mais assistida da história do canal no Mundial.

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Durante o primeiro tempo da prorrogação, logo após o segundo gol da Inglaterra, a transmissão atingiu mais de 21,2 milhões de aparelhos conectados simultaneamente, superando o recorde anterior de 21,1 milhões, registrado no duelo entre Brasil e Japão.

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O resultado reforça a estratégia adotada pela CazéTV na divisão dos direitos de transmissão com a Globo durante a fase de quartas de final. Como teve prioridade na escolha de partidas, a plataforma comandada por Casimiro Miguel garantiu a exclusividade dos confrontos entre Inglaterra e Noruega e Argentina e Suíça, enquanto a Globo exibiu França e Marrocos e Espanha e Bélgica nos dias anteriores.

CazéTV bate mais um recorde no Youtube com a partida entre Inglaterra e Noruega. (Foto: Reprodução)

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Mesmo sem a presença da Seleção Brasileira, eliminada pela Noruega nas oitavas de final, a partida mobilizou milhões de torcedores interessados em acompanhar o duelo entre a equipe de Erling Haaland e uma das favoritas ao título. A exclusividade da transmissão também foi apontada como um dos fatores para o recorde.

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Com a nova marca, a CazéTV passa a deter 29 das 30 maiores lives da história do YouTube em número de espectadores simultâneos. O único evento fora da lista é uma transmissão da missão espacial indiana que registrou o pouso da sonda Chandrayaan-3 na Lua.

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