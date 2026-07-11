BKFC recebe transmissão exclusiva de Canal Combate no Brasil
Modalidade clássica de luta terá transmissão no Brasil
O Combate segue ampliando seu portfólio de eventos para oferecer aos fãs do universo das lutas algumas das principais organizações da atualidade. A partir deste mês, o canal passa a exibir com exclusividade no Brasil o Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), maior organização de boxe sem luvas do mundo.
A estreia acontece já no próximo dia 18 de julho, com a transmissão ao vivo do BKFC 91, evento que será realizado na Itália. Na luta principal da noite, o italiano Walter Pugliesi enfrenta o americano Lorenzo Hunt na disputa de um dos cinturões da organização, marcando o início da parceria entre o Combate e o BKFC.
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Chegada do BKFC ao Canal Combate
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Marcelo Fernandes, gerente senior de produto do SporTV e Canal Combate explicou a importância da chegada da transmissão brasileira ao torneio:
- A chegada do BKFC só reforça o compromisso do Combate de reunir em sua programação os eventos mais importantes do cenário dos esportes de lutas, para promover uma experiência ainda mais relevante para o público. É uma organização que vem crescendo de forma consistente, com uma proposta única e um formato intenso, que tem tudo para conquistar também o público brasileiro. Temos a convicção de que os fãs de luta vão encontrar no BKFC mais uma grande atração dentro de um portfólio cada vez mais completo e diversificado - diz Marcelo Fernandes.
Característica tradicional das lutas
Fundado em 2018, o BKFC resgata a tradição histórica das lutas sem luvas, incorporando regras modernas desenvolvidas para ampliar a segurança dos atletas. Os eventos acontecem em um ringue circular exclusivo, conhecido como "Squared Circle", inspirado nas regras originais do boxe do século XIX.
Entre as características que tornam a organização única está a regra "Toe the Line", que determina que os lutadores iniciem cada round frente a frente e separados por apenas alguns centímetros, aumentando a intensidade dos confrontos desde os primeiros segundos. O evento reúne atletas com passagens de destaque pelo boxe, MMA, kickboxing e muay thai e se diferencia pelo uso mínimo de proteção nas mãos, proporcionando uma das experiências mais autênticas do esporte de combate na atualidade.
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Entre os principais nomes da organização está o americano Mike Perry. Ex-lutador do UFC, ele permanece invicto no BKFC, com vitórias sobre adversários como Luke Rockhold, Eddie Alvarez e o brasileiro Thiago Alves. Outros destaques são o peruano Luis Palomino, primeiro campeão de forma simultânea em duas categorias do BKFC, considerado também um dos atletas mais técnicos do evento; e o britânico Mick Terrill dono do cinturão dos pesos-pesados.
O Brasil também tem presença relevante na franquia, com o carioca Guilherme Viana, que vem acumulando nocautes e ganhando destaque na categoria peso-pesado; e o cearense Thiago "Pitbull" Alves, ex-campeão dos médios e um dos pioneiros brasileiros no BKFC, que segue ligado à organização tanto como atleta quanto nos bastidores.
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