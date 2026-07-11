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Tuchel critica atuação da Inglaterra apesar da vaga na semifinal na Copa

Técnico afirma que equipe teve qualidade abaixo do esperado e elogia Jude Bellingham após vitória sobre a Noruega

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 21:51
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Thomas Tuchel em Noruega 1x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
Thomas Tuchel em Noruega 1x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Mesmo com a classificação da Inglaterra para a semifinal da Copa do Mundo de 2026, Thomas Tuchel demonstrou insatisfação com o desempenho da equipe na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, neste sábado (11), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Após o jogo decidido com dois gols de Jude Bellingham, o treinador afirmou que o resultado foi excelente, mas considerou a atuação abaixo do esperado.

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    Tuchel aponta problemas técnicos na atuação

    Na avaliação do treinador, a Inglaterra complicou uma partida que poderia ter sido mais controlada. Para Tuchel, o principal problema não esteve na postura dos jogadores, mas na execução dentro de campo.

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    — Fizemos a vida muito difícil para nós mesmos hoje. O resultado é fantástico, estamos entre os quatro melhores. Isso é incrível, mas não estou feliz com a atuação. Em todos os sentidos. O comprometimento esteve lá, mas jogamos de forma desleixada, cometemos muitos erros técnicos e táticos, não fomos rápidos o suficiente e tivemos sorte — afirmou.

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    • Questionado se a atuação esteve relacionada ao aspecto mental da equipe, o comandante rejeitou a interpretação e reforçou que a classificação demonstrou justamente o contrário.

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    — Como podem falar em mentalidade? Isso é pura mentalidade. Não é um problema mental. É sobre a qualidade do nosso jogo. Precisamos jogar melhor.

    Thomas Tuchel em Noruega 1x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Thomas Tuchel em Noruega 1x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Jude Bellingham elogiado

    Autor dos dois gols da classificação inglesa, Jude Bellingham também recebeu elogios do treinador, que voltou a destacar a regularidade do camisa 10 na Copa do Mundo.

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    — Não há muito mais a dizer. Ele faz isso em todos os jogos. É um jogador de nível mundial.

    Apesar das críticas ao desempenho coletivo, Tuchel destacou a participação dos jogadores que entraram durante a partida. O treinador elogiou especialmente Reece James, Morgan Rogers, Eberechi Eze e Djed Spence, que ganharam espaço ao longo do confronto.

    Reece James foi excelente. Morgan Rogers fez uma partida fantástica. Eberechi Eze e Djed Spence cresceram durante o jogo. Mérito total para eles. No geral, tivemos sorte hoje.

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    Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Olhar já está voltado para a semifinal

    Mesmo reconhecendo a necessidade de evolução, Thomas Tuchel afirmou que o momento é de celebrar a vaga antes de iniciar a preparação para o próximo compromisso da Inglaterra.

    — Vamos melhorar. Precisamos melhorar. Agora é hora de comemorar, aproveitar esse momento. Temos três dias até a semifinal e vamos precisar de tudo para fazer uma atuação melhor.

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    O meio-campista inglês número 10, Jude Bellingham, comemora após marcar seu segundo gol durante o primeiro tempo da prorrogação da partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Noruega e Inglaterra, no Estádio de Miami, em Miami Gardens
    Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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