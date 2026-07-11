Tuchel critica atuação da Inglaterra apesar da vaga na semifinal na Copa
Técnico afirma que equipe teve qualidade abaixo do esperado e elogia Jude Bellingham após vitória sobre a Noruega
Mesmo com a classificação da Inglaterra para a semifinal da Copa do Mundo de 2026, Thomas Tuchel demonstrou insatisfação com o desempenho da equipe na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, neste sábado (11), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Após o jogo decidido com dois gols de Jude Bellingham, o treinador afirmou que o resultado foi excelente, mas considerou a atuação abaixo do esperado.
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Tuchel aponta problemas técnicos na atuação
Na avaliação do treinador, a Inglaterra complicou uma partida que poderia ter sido mais controlada. Para Tuchel, o principal problema não esteve na postura dos jogadores, mas na execução dentro de campo.
— Fizemos a vida muito difícil para nós mesmos hoje. O resultado é fantástico, estamos entre os quatro melhores. Isso é incrível, mas não estou feliz com a atuação. Em todos os sentidos. O comprometimento esteve lá, mas jogamos de forma desleixada, cometemos muitos erros técnicos e táticos, não fomos rápidos o suficiente e tivemos sorte — afirmou.
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Questionado se a atuação esteve relacionada ao aspecto mental da equipe, o comandante rejeitou a interpretação e reforçou que a classificação demonstrou justamente o contrário.
— Como podem falar em mentalidade? Isso é pura mentalidade. Não é um problema mental. É sobre a qualidade do nosso jogo. Precisamos jogar melhor.
Jude Bellingham elogiado
Autor dos dois gols da classificação inglesa, Jude Bellingham também recebeu elogios do treinador, que voltou a destacar a regularidade do camisa 10 na Copa do Mundo.
— Não há muito mais a dizer. Ele faz isso em todos os jogos. É um jogador de nível mundial.
Apesar das críticas ao desempenho coletivo, Tuchel destacou a participação dos jogadores que entraram durante a partida. O treinador elogiou especialmente Reece James, Morgan Rogers, Eberechi Eze e Djed Spence, que ganharam espaço ao longo do confronto.
— Reece James foi excelente. Morgan Rogers fez uma partida fantástica. Eberechi Eze e Djed Spence cresceram durante o jogo. Mérito total para eles. No geral, tivemos sorte hoje.
Olhar já está voltado para a semifinal
Mesmo reconhecendo a necessidade de evolução, Thomas Tuchel afirmou que o momento é de celebrar a vaga antes de iniciar a preparação para o próximo compromisso da Inglaterra.
— Vamos melhorar. Precisamos melhorar. Agora é hora de comemorar, aproveitar esse momento. Temos três dias até a semifinal e vamos precisar de tudo para fazer uma atuação melhor.
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