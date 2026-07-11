Tuchel critica atuação da Inglaterra apesar da vaga na semifinal na Copa Técnico afirma que equipe teve qualidade abaixo do esperado e elogia Jude Bellingham após vitória sobre a Noruega

Mesmo com a classificação da Inglaterra para a semifinal da Copa do Mundo de 2026, Thomas Tuchel demonstrou insatisfação com o desempenho da equipe na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, neste sábado (11), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Após o jogo decidido com dois gols de Jude Bellingham, o treinador afirmou que o resultado foi excelente, mas considerou a atuação abaixo do esperado.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tuchel aponta problemas técnicos na atuação

Na avaliação do treinador, a Inglaterra complicou uma partida que poderia ter sido mais controlada. Para Tuchel, o principal problema não esteve na postura dos jogadores, mas na execução dentro de campo.

continua após a publicidade

— Fizemos a vida muito difícil para nós mesmos hoje. O resultado é fantástico, estamos entre os quatro melhores. Isso é incrível, mas não estou feliz com a atuação. Em todos os sentidos. O comprometimento esteve lá, mas jogamos de forma desleixada, cometemos muitos erros técnicos e táticos, não fomos rápidos o suficiente e tivemos sorte — afirmou.

Questionado se a atuação esteve relacionada ao aspecto mental da equipe, o comandante rejeitou a interpretação e reforçou que a classificação demonstrou justamente o contrário.

continua após a publicidade

— Como podem falar em mentalidade? Isso é pura mentalidade. Não é um problema mental. É sobre a qualidade do nosso jogo. Precisamos jogar melhor.

Thomas Tuchel em Noruega 1x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Jude Bellingham elogiado

Autor dos dois gols da classificação inglesa, Jude Bellingham também recebeu elogios do treinador, que voltou a destacar a regularidade do camisa 10 na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

— Não há muito mais a dizer. Ele faz isso em todos os jogos. É um jogador de nível mundial.

Apesar das críticas ao desempenho coletivo, Tuchel destacou a participação dos jogadores que entraram durante a partida. O treinador elogiou especialmente Reece James, Morgan Rogers, Eberechi Eze e Djed Spence, que ganharam espaço ao longo do confronto.

— Reece James foi excelente. Morgan Rogers fez uma partida fantástica. Eberechi Eze e Djed Spence cresceram durante o jogo. Mérito total para eles. No geral, tivemos sorte hoje.

continua após a publicidade

Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Olhar já está voltado para a semifinal

Mesmo reconhecendo a necessidade de evolução, Thomas Tuchel afirmou que o momento é de celebrar a vaga antes de iniciar a preparação para o próximo compromisso da Inglaterra.

— Vamos melhorar. Precisamos melhorar. Agora é hora de comemorar, aproveitar esse momento. Temos três dias até a semifinal e vamos precisar de tudo para fazer uma atuação melhor.

continua após a publicidade

Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável