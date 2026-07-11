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Web cita Globo após narração da CazéTv em Noruega x Inglaterra: 'Erraram'

Lance do primeiro gol gerou comparações

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 19:43
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Cazé critica declaração de auxiliar entre Vasco x Palmeiras: ‘Não jogou nada’
CazéTV transmite todos os jogos do torneio (Foto: Reprodução)

Durante a partida entre Noruega e Inglaterra, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo, internautas criticaram a narração da CazéTV e citaram a Globo. A emissora de Casimiro Miguel transmite o jogo com exclusividade e Fernando Nardini, responsável por dar voz ao duelo europeu, permaneceu em silêncio no gol de Andreas Schjelderup.

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    A repórter Victoria Leite, que está presente no estádio acompanhando a partida, fazia um comentário sobre o recorde de jogos consecutivos do goleiro Jordan Pickford, da Inglaterra, enquanto o camisa 21 norueguês finalizava e balançava as redes. O narrador acabou se confundindo no momento do lance por achar que o árbitro Clement Turpin tinha parado o jogo por uma possível falta em Harry Kane. O fato gerou comparações com a Globo nas redes.

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    Confira alguns comentários:

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    • Andreas Schjelderup comemora seu gol no jogo da Noruega contra a Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Andreas Schjelderup abriu o placar em Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Pickford quebra recorde da Inglaterra em Copas do Mundo

    Titular da Inglaterra no confronto contra a Noruega, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, Jordan Pickford alcançou um feito histórico. O goleiro chegou a 18 partidas em Mundiais e se tornou o jogador inglês com mais jogos na história da competição, superando o ex-arqueiro Peter Shilton, que disputou 17.

    Recorde construído ao longo de três Copas

    A marca foi alcançada na terceira participação de Pickford em Copas do Mundo. O goleiro estreou no torneio em 2018, na vitória por 2 a 1 sobre a Tunísia, e desde então permaneceu como titular absoluto da seleção inglesa.

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    Desde que assumiu a posição em definitivo, em 2017, após a saída de Joe Hart, o camisa 1 participou das campanhas do quarto lugar na Copa de 2018, das quartas de final em 2022 e agora integra a equipe comandada por Thomas Tuchel na edição de 2026.

    Ao longo das 17 partidas anteriores em Mundiais, Pickford acumulou seis jogos sem sofrer gols, número inferior apenas aos 10 de Peter Shilton entre os goleiros ingleses. No mesmo período, realizou 32 defesas, ficando atrás apenas de Gordon Banks (33) e do próprio Shilton (54).

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    Regularidade pela seleção inglesa

    A consistência de Jordan Pickford também aparece nos números pela seleção. O goleiro disputou 90 partidas pela Inglaterra, manteve 44 jogos sem sofrer gols e sofreu apenas 59 tentos, média de 0,66 por partida.

    Na atual Copa do Mundo, o jogador voltou a ser decisivo. Além de atuar nos cinco compromissos da Inglaterra, teve papel importante na classificação sobre o México, nas oitavas de final, quando a equipe segurou a vitória por 3 a 2 mesmo com um jogador a menos durante boa parte da partida.

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