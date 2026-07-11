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Brasileiros reagem a falha de goleiro da Noruega: 'Na nossa vez era o Neuer'

Arqueiro foi protagonista na partida contra o Brasil

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 20:39
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Nyland, goleiro da Noruega contra a Inglaterra
Nyland, goleiro da Noruega contra a Inglaterra (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A Inglaterra venceu de virada a Noruega por 2 a 1, neste sábado (11), em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção norueguesa, que eliminou o Brasil nas oitavas de final, teve como protagonista justamente o goleiro Nyland, autor de diversas defesas ao longo do Mundial.

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    No entanto, após falhar no segundo gol inglês, torcedores brasileiros tomaram as redes sociais para lembrar da atuação do arqueiro contra a Seleção. Nyland foi um dos principais nomes da campanha norueguesa até aqui. Nas oitavas de final, diante do Brasil, o goleiro fez uma série de defesas decisivas.

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    Orjan Nyland em ação durante Brasil e Noruega na Copa do Mundo
    Orjan Nyland em ação durante Brasil e Noruega na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Nas quartas de final, porém, o cenário mudou. Logo no início da prorrogação, Morgan Rogers arriscou um chute de fora da área, Nyland espalmou para o meio da área e Jude Bellingham aproveitou o rebote para marcar o gol da virada inglesa. Veja o lance:

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    A falha rapidamente repercutiu entre torcedores brasileiros, que lembraram da atuação inspirada do goleiro diante da Seleção Brasileira e fizeram comparações com o lendário arqueiro alemão Neuer. Veja a repercussão:

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