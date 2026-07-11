Brasileiros reagem a falha de goleiro da Noruega: 'Na nossa vez era o Neuer' Arqueiro foi protagonista na partida contra o Brasil

A Inglaterra venceu de virada a Noruega por 2 a 1, neste sábado (11), em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção norueguesa, que eliminou o Brasil nas oitavas de final, teve como protagonista justamente o goleiro Nyland, autor de diversas defesas ao longo do Mundial.

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No entanto, após falhar no segundo gol inglês, torcedores brasileiros tomaram as redes sociais para lembrar da atuação do arqueiro contra a Seleção. Nyland foi um dos principais nomes da campanha norueguesa até aqui. Nas oitavas de final, diante do Brasil, o goleiro fez uma série de defesas decisivas.

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Orjan Nyland em ação durante Brasil e Noruega na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Nas quartas de final, porém, o cenário mudou. Logo no início da prorrogação, Morgan Rogers arriscou um chute de fora da área, Nyland espalmou para o meio da área e Jude Bellingham aproveitou o rebote para marcar o gol da virada inglesa. Veja o lance:

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A falha rapidamente repercutiu entre torcedores brasileiros, que lembraram da atuação inspirada do goleiro diante da Seleção Brasileira e fizeram comparações com o lendário arqueiro alemão Neuer. Veja a repercussão:

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Goleiro da Noruega deu um presente pro Bellingham tbm hein... — Átila 🥁🪘 (@atilaofc) July 11, 2026

O goleiro da Noruega é fraco. Isso diz muito sobre o ataque da nossa seleção. — phael (@phaelstarven) July 11, 2026

O goleiro da Noruega só teve um jogo bom durante essa copa e foi justamente contra o Brasil 🤬🤬🤬

Hoje ele voltou ao seu normal, que continue assim 😌 — EvelinnySoares ☽̶☾ (@EvelinnySoares) July 11, 2026

Hoje o goleiro da Noruega não se transformou em Neuer 😪 — Gabrielaᶜʳᶠ (@gabiXIII) July 11, 2026

Esse goleiro da Noruega contra o Brasil virou o Neuer e agr contra a Inglaterra tá pura mão de alface — Kethleen (@kethleenrayani) July 11, 2026

Goleiro da Noruega que debochou do Neymar, acabou dar um gol, rebote, pra deixar de ser safado, vai voltar remando pra Noruega 🇳🇴 — Toda Hora The Office (@tdhoratheoffice) July 11, 2026

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