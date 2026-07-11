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Atitude de técnico com Haaland em Inglaterra x Noruega choca: 'Burrice'

Astro que eliminou o Brasil está fora da Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 21:20
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Haaland foi substituído em Inglaterra x Noruega
Haaland foi substituído em Inglaterra x Noruega (Foto: REUTERS/Mike Segar)

A decisão do técnico da Noruega de substituir Erling Haaland no intervalo da prorrogação contra a Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo, gerou forte repercussão nas redes sociais. A troca aconteceu quando a seleção norueguesa perdia por 2 a 1 e ainda buscava o empate para levar a disputa aos pênaltis.

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    • A saída do principal jogador da equipe surpreendeu torcedores e comentaristas, já que Haaland era a grande referência ofensiva da Noruega e havia sido decisivo na campanha da seleção, inclusive na eliminação do Brasil nas oitavas de final. Nas redes, muitos internautas questionaram a escolha do treinador e trataram a substituição como um dos momentos mais controversos da partida.

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    A Inglaterra segurou a vantagem até o fim da prorrogação e avançou à semifinal da Copa do Mundo. Após o apito final, torcedores repercutiram a decisão de tirar Haaland de campo em um momento decisivo. Veja abaixo as reações:

    Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
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    • Veja repercussão da web

    Como foi o jogo entre Inglaterra e Noruega

    A partida começou com a Inglaterra no controle da posse, com a Noruega recuando a linha de marcação e conseguindo anular as investidas ofensivas dos ingleses. Na reta final do primeiro tempo, os noruegueses começaram a subir mais as linhas e, após recuperar a bola no meio de campo, em desarme de Patrick Berg em Harry Kane, Andreas Schjelderup recebeu na ponta e acertou chute de rara felicidade para abrir o placar com golaço.

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    Após o gol, a Noruega teve grande chance de marcar o segundo contra a Inglaterra em contra-ataque, mas Alexander Sorloth se atrapalhou com a bola e perdeu a oportunidade. Na sequência, a Inglaterra voltou ao ataque com Anthony Gordon, que cruzou rasteiro para Jude Bellingham, que limpou a marcação norueguesa para marcar o gol de empate inglês. Antes do intervalo, Harry Kane chegou a virar o placar, mas o gol foi anulado por impedimento do centroavante.

    A Noruega voltou melhor que a Inglaterra no segundo tempo e pressionou em busca do desempate. Em escanteio, os noruegueses chegaram a marcar o segundo gol com Torbjørn Heggem, mas foi anulado por falta de Erling Haaland em Elliot Anderson antes da cobrança de escanteio. Os noruegueses seguiram melhores, principalmente na bola aérea, ficando perto de marcar mais uma vez com cabeceio no travessão de Kristoffer Ajer.

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    Nos minutos finais, a Inglaterra conseguiu sair ao ataque contra a Noruega e levou perigo com Bukayo Saka, que fez grande jogada individual, mas a zaga norueguesa afastou a bola. Mesmo com a pressão inglesa no fim, a partida ficou no empate e foi à prorrogação.

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    A Inglaterra aproveitou o bom momento da reta final da prorrogação e seguiu melhor nos primeiros minutos. Com a pressão, Morgan Rogers arriscou de fora da área e Orjan Nyland fez a defesa, mas com rebote para o meio da área. Na sobra, Jude Bellingham aproveitou para marcar o gol da virada inglesa. Inglaterra avança contra a Noruega!

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