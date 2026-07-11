Quem é Ashlyn Castro, namorada de Bellingham, da Inglaterra? Modelo tem milhares de seguidores nas redes sociais

Jude Bellingham, autor dos dois gols que classificaram a Inglaterra para a semifinal da Copa do Mundo, namora a modelo Ashlyn Castro. O camisa 10 balançou as redes duas vezes contra a Noruega nas quartas e chegou aos seis gols marcados em sua segunda participação no torneio.

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Há pouco mais de um ano, em fevereiro de 2025, o casal foi flagrado nas tribunas do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Na ocasião, o time espanhol enfrentava o Granada pelo Campeonato Espanhol e o meio-campista não estava relacionado.

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Anteriormente vinculada a outras celebridades como o ator Michael B. Jordan e os atletas John Johnson, da NFL, e Terance Mann, da NBA, Ashlyn Castro possui mais de 740 mil seguidores no Instagram e mais de 200 mil no TikTok. A influenciadora tem ganhado destaque nas redes, especialmente ao longo da Copa do Mundo.

Ashlyn está presente nos Estados Unidos para acompanhar Bellingham. Antes do início do Mundial, ela viajou de carro por quatro horas para estar presente na preparação da Inglaterra ao lado do companheiro.

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Jude Bellingham e a namorada Ashlyn Castro durante partida do Real Madrid (Foto: Reprodução)

Como foi Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo?

A partida começou com a Inglaterra no controle da posse, com a Noruega recuando a linha de marcação e conseguindo anular as investidas ofensivas dos ingleses. Na reta final do primeiro tempo, os noruegueses começaram a subir mais as linhas e, após recuperar a bola no meio de campo, em desarme de Patrick Berg em Harry Kane, Andreas Schjelderup recebeu na ponta e acertou chute de rara felicidade para abrir o placar com golaço.

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Após o gol, a Noruega teve grande chance de marcar o segundo em contra-ataque, mas Alexander Sorloth se atrapalhou com a bola e perdeu a oportunidade. Na sequência, a Inglaterra voltou ao ataque com Anthony Gordon, que cruzou rasteiro para Jude Bellingham, que limpou a marcação norueguesa para marcar o gol de empate inglês. Antes do intervalo, Harry Kane chegou a virar o placar, mas o gol foi anulado por impedimento do centroavante.

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Segundo tempo de Noruega x Inglaterra

A Noruega voltou melhor no segundo tempo e pressionou a Inglaterra em busca do desempate. Em escanteio, os noruegueses chegaram a marcar o segundo gol com Torbjørn Heggem, mas foi anulado por falta de Erling Haaland em Elliot Anderson antes da cobrança de escanteio. Os noruegueses seguiram melhores, principalmente na bola aérea, ficando perto de marcar mais uma vez com cabeceio no travessão de Kristoffer Ajer.

Nos minutos finais, a Inglaterra conseguiu sair ao ataque e levou perigo com Bukayo Saka, que fez grande jogada individual, mas a zaga norueguesa afastou a bola. Mesmo com a pressão inglesa no fim, a partida ficou no empate e foi à prorrogação.

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Prorrogação

A Inglaterra aproveitou o bom momento da reta final da prorrogação e seguiu melhor nos primeiros minutos. Com a pressão, Morgan Rogers arriscou de fora da área e Orjan Nyland fez a defesa, mas com rebote para o meio da área. Na sobra, Jude Bellingham aproveitou para marcar o gol da virada inglesa.

Minutos depois, a Inglaterra voltou ao ataque com Djed Spence, que invadiu a área, mas caiu após dividida com Oscar Bobb. No primeiro momento, o árbitro Clément Turpin marcou pênalti, mas, após checar o VAR, a penalidade foi anulada. Com a mudança, a Noruega se animou e voltou a atacar mais, e quase empatou com Antonio Nusa, mas Marc Guéhi bloqueou a finalização.

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No intervalo da prorrogação, Erling Haaland foi substituído por Jorgen Strand Larsen, o que surpreendeu o estádio em Miami. Sem o craque, a Noruega tentou empatar o jogo, mas não conseguiu reagir e a Inglaterra conseguiu segurar o 2 a 1 para se classificar às semifinais da Copa do Mundo.

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