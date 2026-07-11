Lance de Prestianni contra o Flamengo agita a web: 'Ia chorar' Jogador esteve envolvido em episódio de racismo com Vini Jr

Nos acréscimos da partida entre Flamengo e Benfica, válida pelo Troféu do Algarve, em Portugal, Gianluca Prestianni perdeu uma chance clara e gerou reações nas redes sociais. O jogo terminou 2 a 1 para o Rubro-Negro, mas o meio-campista do time português teve a chance do empate nos seus pés. O argentino esteve envolvido no episódio de racismo contra Vinicius Júnior durante o duelo contra o Real Madrid, em fevereiro de 2026.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

O jogador entrou em campo no meio do primeiro tempo e sofreu diversas faltas por parte dos atletas do time comandado por Leonardo Jardim. Erick Pulgar, por exemplo, recebeu amarelo após entrada no argentino. Aos 45 minutos do segundo tempo, Prestianni teve a oportunidade de empatar o jogo, mas acertou a bola na trave.

continua após a publicidade

Confira a reação de torcedores do Flamengo após a chance perdida:

Eu ia chorar horrores se o Prestianni fizesse esse gol — Tay (@sx_taysena) July 11, 2026

prestianni fracassado perdeu um gol numa espalmada horrorosa do rossi — mili ⚢ (@lesborgasmo) July 11, 2026

Essa bola do prestianni na trave foi um gol do Flamengo — Alice (@_alicecrfx) July 11, 2026

Tomar gol desse Prestianni era pra acabar — Ângelo Césarᶜʳᶠ (@cesinha90Santos) July 11, 2026

a única coisa boa q o Prestianni fez foi errar esse gol — akake (@akake_09) July 11, 2026

Wallace Yan fez o gol da vitória em Flamengo x Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Relembre o caso Prestianni

O caso envolvendo Prestianni e Vini Jr. aconteceu em 17 de fevereiro, quando Benfica e Real Madrid se enfrentaram pela ida das oitavas de final da Champions League. Na ocasião, o jogador argentino cobriu a boca para ofender o brasileiro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O ato teve grande repercussão após a denúncia inicial apontar para injúria racial. Vini Jr acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco". Contudo, durante o

continua após a publicidade

processo de defesa, o argentino negou a ofensa racista e admitiu ter proferido a palavra "maricón" (termo de cunho homofóbico em espanhol). A Uefa baseou a sua condenação na confissão de Prestianni, enquadrando a punição no artigo de conduta discriminatória por homofobia.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável