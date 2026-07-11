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Lance de Prestianni contra o Flamengo agita a web: 'Ia chorar'

Jogador esteve envolvido em episódio de racismo com Vini Jr

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 18:05
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Gianluca Prestianni, atacante do Benfica, usou as redes sociais para negar acusações (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)
Jogador foi punido pela UEFA (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Nos acréscimos da partida entre Flamengo e Benfica, válida pelo Troféu do Algarve, em Portugal, Gianluca Prestianni perdeu uma chance clara e gerou reações nas redes sociais. O jogo terminou 2 a 1 para o Rubro-Negro, mas o meio-campista do time português teve a chance do empate nos seus pés. O argentino esteve envolvido no episódio de racismo contra Vinicius Júnior durante o duelo contra o Real Madrid, em fevereiro de 2026.

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    O jogador entrou em campo no meio do primeiro tempo e sofreu diversas faltas por parte dos atletas do time comandado por Leonardo Jardim. Erick Pulgar, por exemplo, recebeu amarelo após entrada no argentino. Aos 45 minutos do segundo tempo, Prestianni teve a oportunidade de empatar o jogo, mas acertou a bola na trave.

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    Confira a reação de torcedores do Flamengo após a chance perdida:

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    Wallace Yan fez o gol da vitória em Flamengo x Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Relembre o caso Prestianni

    O caso envolvendo Prestianni e Vini Jr. aconteceu em 17 de fevereiro, quando Benfica e Real Madrid se enfrentaram pela ida das oitavas de final da Champions League. Na ocasião, o jogador argentino cobriu a boca para ofender o brasileiro.

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    O ato teve grande repercussão após a denúncia inicial apontar para injúria racial. Vini Jr acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco". Contudo, durante o 

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    processo de defesa, o argentino negou a ofensa racista e admitiu ter proferido a palavra "maricón" (termo de cunho homofóbico em espanhol). A Uefa baseou a sua condenação na confissão de Prestianni, enquadrando a punição no artigo de conduta discriminatória por homofobia.

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