Noruega x Inglaterra: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo Duelo aconteceu em Miami, nos Estados Unidos

Noruega e Inglaterra se enfrentaram neste sábado (11) em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. O tempo regulamentar terminou em 1 a 1 e, na prorrogação, o time de Thomas Tuchel avançou para a semifinal. Jude Bellingham foi o grande nome da partida e marcou duas vezes.

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O primeiro gol do jogo veio aos 36 minutos com Andreas Schjelderup, autor de duas assistências contra o Brasil na fase anterior. O camisa 21 finalizou de longe e acertou o ângulo esquerdo de Pickford. O lance gerou dúvida em parte dos torcedores que não sabiam se seria marcada uma falta em Harry Kane no início da jogada. Clement Turpin, árbitro da partida, mandou o jogo seguir e validou o gol.

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Já nos acréscimos do primeiro tempo, Jude Bellingham empatou. O camisa 10 recebeu passe de Anthony Gordon, entrou na área e bateu cruzado de perna esquerda para superar o goleiro Orjan Nyland. Nos primeiros minutos da prorrogação, o camisa 5 do Real Madrid marcou novamente após rebote do arqueiro norueguês.

Jude Bellingham marcou duas vezes em Noruega e Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Como foi Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo?

A partida começou com a Inglaterra no controle da posse, com a Noruega recuando a linha de marcação e conseguindo anular as investidas ofensivas dos ingleses. Na reta final do primeiro tempo, os noruegueses começaram a subir mais as linhas e, após recuperar a bola no meio de campo, em desarme de Patrick Berg em Harry Kane, Andreas Schjelderup recebeu na ponta e acertou chute de rara felicidade para abrir o placar com golaço.

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Após o gol, a Noruega teve grande chance de marcar o segundo em contra-ataque, mas Alexander Sorloth se atrapalhou com a bola e perdeu a oportunidade. Na sequência, a Inglaterra voltou ao ataque com Anthony Gordon, que cruzou rasteiro para Jude Bellingham, que limpou a marcação norueguesa para marcar o gol de empate inglês. Antes do intervalo, Harry Kane chegou a virar o placar, mas o gol foi anulado por impedimento do centroavante.

Segundo tempo de Noruega x Inglaterra

A Noruega voltou melhor no segundo tempo e pressionou a Inglaterra em busca do desempate. Em escanteio, os noruegueses chegaram a marcar o segundo gol com Torbjørn Heggem, mas foi anulado por falta de Erling Haaland em Elliot Anderson antes da cobrança de escanteio. Os noruegueses seguiram melhores, principalmente na bola aérea, ficando perto de marcar mais uma vez com cabeceio no travessão de Kristoffer Ajer.

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Nos minutos finais, a Inglaterra conseguiu sair ao ataque e levou perigo com Bukayo Saka, que fez grande jogada individual, mas a zaga norueguesa afastou a bola. Mesmo com a pressão inglesa no fim, a partida ficou no empate e foi à prorrogação.

Prorrogação

A Inglaterra aproveitou o bom momento da reta final da prorrogação e seguiu melhor nos primeiros minutos. Com a pressão, Morgan Rogers arriscou de fora da área e Orjan Nyland fez a defesa, mas com rebote para o meio da área. Na sobra, Jude Bellingham aproveitou para marcar o gol da virada inglesa.

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Minutos depois, a Inglaterra voltou ao ataque com Djed Spence, que invadiu a área, mas caiu após dividida com Oscar Bobb. No primeiro momento, o árbitro Clément Turpin marcou pênalti, mas, após checar o VAR, a penalidade foi anulada. Com a mudança, a Noruega se animou e voltou a atacar mais, e quase empatou com Antonio Nusa, mas Marc Guéhi bloqueou a finalização.

No intervalo da prorrogação, Erling Haaland foi substituído por Jorgen Strand Larsen, o que surpreendeu o estádio em Miami. Sem o craque, a Noruega tentou empatar o jogo, mas não conseguiu reagir e a Inglaterra conseguiu segurar o 2 a 1 para se classificar às semifinais da Copa do Mundo.

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