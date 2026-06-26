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Casagrande compara Messi com Vini Jr: 'No mesmo patamar'

Comentarista comparou o momentos dos dois artilheiros da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 06:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Casagrande compara Lionel Messi e Vini Jr na Copa do Mundo
Casagrande compara Lionel Messi e Vini Jr na Copa do Mundo. (Foto: Reprodução Band)

O ex-jogador e comentarista esportivo Casagrande rasgou elogios ao atacante Vinícius Júnior durante participação no programa Fim de Papo, do UOL. Para Casagrande, o camisa 7 da Seleção Brasileira já pode ser colocado no mesmo patamar das principais estrelas do futebol mundial na atual edição da Copa do Mundo.

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    Segundo o comentarista, Vinícius vive um dos melhores momentos da carreira e vem sendo decisivo para a campanha do Brasil no torneio.

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    — O Vinicius Júnior está no patamar, na Copa, de Messi, do Haaland e do Mbappé. Ele está nesse patamar. Ele fez quatro gols. Poderia ter sido cinco. Deu assistências. Ele está disputando uma artilharia de Copa do Mundo e uma Bola de Ouro da Copa do Mundo — afirmou Casagrande.

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    Vini Jr celebrando durante o jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo
    Vini Jr celebrando durante o jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    O protagonismo de Vini Jr na Copa do Mundo de 2026 extrapolou os gols e assistências e agora está desenhado em premiações individuais. Após o encerramento dos jogos decisivos desta quarta-feira (24), o camisa 7 da Seleção Brasileira se consolidou como o líder isolado do ranking de prêmios de Melhor da Partida (Superior player of the Match) concedidos oficialmente no torneio.

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    Com três troféus acumulados nas três exibições de gala da primeira fase (contra MarrocosHaiti Escócia), o craque do Real Madrid garantiu o topo absoluto do quesito, embora a concorrência pesada continue à espreita com partidas a menos por fazer.

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    Abaixo de Vini Jr, estrelas mundiais tentam encostar na marca estabelecida pelo brasileiro, como os ícones MessiHaaland e o norte-americano Balogun, que aparecem logo em seguida com dois prêmios cada. A vantagem deles é: todos disputaram apenas duas partidas até aqui e ainda vão a campo para o último compromisso da fase de grupos, podendo igualar o atacante do Brasil.

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    Lionel Messi comemora com De Paul seu primeiro gol na vitória sobre a Áustria
    Lionel Messi comemora com De Paul seu primeiro gol na vitória sobre a Áustria (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Quem corre por fora é o jovem Johan Manzambi. Assim como Vini Jr, o suíço já disputou todas as suas três partidas da fase inicial e, com grande desempenho, carimbou a classificação da Suíça para a segunda fase da competição.

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