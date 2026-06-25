Miami vive 'ressaca' de Vini Jr após brilho da Seleção Brasileira na Copa Craque da seleção brasileira conta com noite dos sonhos em Miami; cidade se prepara para receber outro camisa 7

MIAMI, FL (EUA) - Vinícius Júnior é o principal foco das atenções em Miami, cidade que ainda vive a ressaca festiva da vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia, no Hard Rock Stadium. O resultado garantiu ao Brasil a liderança do Grupo C da Copa do Mundo e reforçou a sensação de que a equipe encontrou, enfim, seu protagonista.

continua após a publicidade

➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

Vini Jr. brilha em Miami

O camisa 7 participou diretamente dos três gols brasileiros. Dois foram confirmados pela arbitragem, enquanto o outro acabou anulado após uma revisão controversa do VAR. Mais do que o placar, a atuação serviu para consolidar a confiança de uma seleção que desembarcou nos Estados Unidos cercada por dúvidas e que agora encontra em Vinícius Júnior sua principal referência técnica e emocional nesta edição do torneio.

O desempenho do atacante foi celebrado pelos torcedores brasileiros, que passaram a depositar no cria do Flamengo a esperança que, por tantos anos, esteve associada a Neymar. Em Miami, seu nome ecoa pelas ruas, nos arredores do estádio e entre os milhares de brasileiros que transformaram a cidade em uma extensão das arquibancadas.

continua após a publicidade

Do lado escocês, prevaleceu um sentimento próximo à contemplação. Havia a frustração natural da derrota, mas também a percepção de se estar diante de um dos grandes personagens da Copa do Mundo. Em uma noite de calor sufocante na Flórida, Vinícius não apenas decidiu a partida: ocupou o centro do palco e reafirmou sua condição de estrela maior de um Brasil que volta a sonhar alto.

Os três prêmios de melhor em campo conquistados nas partidas da Seleção nesta Copa consolidam Vini entre os principais nomes da competição. O atacante chega à fase decisiva do torneio em evidência ao lado de Lionel Messi, que se tornou o maior artilheiro da história dos Mundiais, e de Kylian Mbappé e Erling Haaland, outros candidatos ao posto de melhor jogador do mundo.

continua após a publicidade

Com atuações decisivas e participação direta nos resultados do Brasil, ele se estabeleceu como uma das referências individuais desta Copa. O desempenho do camisa 7 reforça sua presença entre os protagonistas do principal torneio esportivo do planeta.

Vinicius Jr. celebrando o segundo gol dele na partida contra a Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Miami se prepara para receber outro camisa 7

Se Vinícius Júnior se despede de Miami, outro camisa 7 está próximo de retornar à cidade para seu último compromisso na primeira fase. Cristiano Ronaldo e Portugal seguem a preparação para encarar a Colômbia, em duelo decisivo pela liderança do grupo.

Se o brasileiro soma quatro gols até o momento, o português possui dois, ambos marcados na goleada sobre o Uzbequistão. O feito, inclusive, fez com que Cristiano batesse o recorde e se tornasse o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes de Copas.

Portugal e Colômbia se enfrentam neste sábado (27), às 20h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Simultaneamente, RD Congo e Uzbequistão se enfrentam pelo outro jogo do grupo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.