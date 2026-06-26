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Facincani alerta Brasil para confronto contra o Japão: 'Calcanhar de Aquiles'

Equipes se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 05:10
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Felippe Facincani em programação da Rádio Jovem Pan (Foto: Reprodução)
Felippe Facincani em programação da Rádio Jovem Pan (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para esta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), nos Estados Unidos. Para a partida, o comentarista Felippe Facincani fez um alerta para a equipe do treinador Carlo Ancelotti.

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    Durante o programa "Canelada", da rádio "Jovem Pan', da última quinta-feira (26), o jornalista analisou o próximo adversário do Brasil. De acordo com Felippe Facincani, a seleção japonesa é forte no lado onde a equipe brasileira sofre defensivamente.

    — O melhor lado do Japão, joga no pior lado do Brasil. Lado esquerdo deles é Nakamura, Kamada e Maeda. Esses três caras têm um entrosamento que pega justamente o lado onde o Danilo está. Será um teste para ele. É um lado, que tem o Bruno Guimarães, que pode ser um cobertor curto, porque ele tem que sair para jogar. E nessa, o Casemiro pode ficar exposto — iniciou o comentarista, antes de completar.

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    — A Seleção Brasileira vai ter um teste ríspido com essa trinca japonesa. Porque o calcanhar de Aquiles defensivo da equipe do Carlo Ancelotti, está justamente onde o Japão é forte — concluiu.

    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante Brasil x Escócia pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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    Brasil x Japão

    O confronto entre as seleções acontece nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. Para chegar em determinada fase da competição, o Brasil terminou a fase de grupos em primeiro lugar da chave C.

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    Já o Japão, ficou na segunda colocação do Grupo F. Determinadas colocações fizeram as equipes se cruzarem já na segunda fase do torneio.

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