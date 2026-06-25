Brasileiros reagem ao confronto entre Brasil x Japão na Copa: 'Não dá' Confronto foi definido na noite desta quinta-feira (25)

O Brasil vai enfrentar o Japão na segunda fase da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. O confronto foi definido, na noite desta quinta-feira (25), depois do empate dos japoneses diante da Suécia por 1 a 1. Nas redes sociais, brasileiros reagiram ao adversário no Mundial.

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Com o adversário dos brasileiros confirmado, uma das opções de ataque da Seleção conta com um ótimo retrospecto diante do Japão; o país é a maior vítima de Neymar vestindo a Amarelinha.

Nas redes sociais, brasileiros demonstraram otimismo com o duelo entre Brasil e Japão na segunda fase da Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:

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Japão virou amistoso contra o Brasil e venceu por 3 a 2. (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)

Veja reação dos brasileiros

Brasil x Japão na segunda fase.



Vai ser jogo bem difícil. O adversário é organizado demais e vem como franco-atirador. Mas quem quer ser campeão passa pelo Japão



Achei que a defesa deles permite muitas chances ao adversário



E o Brasil tem qualidade para matar essa chances — Helder Floret ✠ (@hfloret) June 26, 2026

Da pra passar com tranquilidade contra os caras, se n ganhar é vergonha em — TH. (@ThzinFlamengoo) June 26, 2026

Vem tranquilo Japão 🔥 pic.twitter.com/DCmBCr8Sxj — Central Do Brasa (@Central_DoBrasa) June 26, 2026

Nosso meio campo é LUCAS PAQUETÁ.



Eu confesso que estou com medo do Japão. — Águia Impetuosa (@aguiaimpetuosa) June 26, 2026

E o Brasil ... Não o Brasil não dá, contra o Japão o Brasil perde, não tem fôlego pra segurar o Japão, o Japão chega muito forte pra eliminar o Brasil já nessa fase da Copa, Brasil não tem a menor chance já cai agora, Brasil se pegar um time como o JAPÃO ... Sem chance — feibiou (@feibiou) June 26, 2026

Como foi o jogo que classificou o Japão para enfrentar o Brasil

O primeiro tempo foi equilibrado, apesar de poucas chances criadas por ambos os lados. A Suécia assustou primeiro com um chute de Bernhardsson defendido por Suzuki, mas o Japão, adversário do Brasil, tomou o controle das ações e criou as melhores chances na reta final, quase abrindo o placar com Nakamura em um chute cruzado espalmado por Zetterström. O jogo também contou com lesões, forçando a substituição precoce dos zagueiros Hien, do lado sueco, e Itakura, pelo lado japonês, sendo substituídos por Lucas Bergvall e Shogo Taniguchi, respectivamente.

No retorno do intervalo, o Japão, adversário do Brasil, voltou superior e chegou perto do gol com Kamada, que parou em grande defesa de Zetterström, mas o lance foi anulado por impedimento. Porém, na chegada seguinte ao ataque, em grande jogada coletiva, Daizen Maeda apareceu nas costas da defesa sueca e superou o goleiro para, enfim, abrir o placar para os japoneses em Dallas. Com o gol sofrido, a Suécia foi ao ataque e, poucos minutos após ter sofrido o gol, conseguiu chegar ao empate com golaço de Anthony Elanga.

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A Suécia seguiu no campo de ataque e quase virou com Isak, mas parou no goleiro Suzuki. Os suecos seguiram melhores no jogo, enquanto os japoneses buscaram os contra-ataques, levando perigo com Koki Ogawa completando cruzamento rasteiro, mas isolando. Nos minutos finais, a seleção europeia pressionou, mas o empate se manteve até o apito final após grandes defesas de Zion Suzuki. Japão e Brasil nos 16 avos de final.