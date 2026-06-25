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Brasileiros reagem ao confronto entre Brasil x Japão na Copa: 'Não dá'

Confronto foi definido na noite desta quinta-feira (25)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 22:26
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Ancelotti na partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Ancelotti na partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O Brasil vai enfrentar o Japão na segunda fase da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. O confronto foi definido, na noite desta quinta-feira (25), depois do empate dos japoneses diante da Suécia por 1 a 1. Nas redes sociais, brasileiros reagiram ao adversário no Mundial.

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    Com o adversário dos brasileiros confirmado, uma das opções de ataque da Seleção conta com um ótimo retrospecto diante do Japão; o país é a maior vítima de Neymar vestindo a Amarelinha.

    Nas redes sociais, brasileiros demonstraram otimismo com o duelo entre Brasil e Japão na segunda fase da Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:

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    Japão virou o jogo contra o Brasil e venceu por 3 a 2.
    Japão virou amistoso contra o Brasil e venceu por 3 a 2. (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)

    Veja reação dos brasileiros

    Como foi o jogo que classificou o Japão para enfrentar o Brasil

    O primeiro tempo foi equilibrado, apesar de poucas chances criadas por ambos os lados. A Suécia assustou primeiro com um chute de Bernhardsson defendido por Suzuki, mas o Japão, adversário do Brasil, tomou o controle das ações e criou as melhores chances na reta final, quase abrindo o placar com Nakamura em um chute cruzado espalmado por Zetterström. O jogo também contou com lesões, forçando a substituição precoce dos zagueiros Hien, do lado sueco, e Itakura, pelo lado japonês, sendo substituídos por Lucas Bergvall e Shogo Taniguchi, respectivamente.

    No retorno do intervalo, o Japão, adversário do Brasil, voltou superior e chegou perto do gol com Kamada, que parou em grande defesa de Zetterström, mas o lance foi anulado por impedimento. Porém, na chegada seguinte ao ataque, em grande jogada coletiva, Daizen Maeda apareceu nas costas da defesa sueca e superou o goleiro para, enfim, abrir o placar para os japoneses em Dallas. Com o gol sofrido, a Suécia foi ao ataque e, poucos minutos após ter sofrido o gol, conseguiu chegar ao empate com golaço de Anthony Elanga.

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    A Suécia seguiu no campo de ataque e quase virou com Isak, mas parou no goleiro Suzuki. Os suecos seguiram melhores no jogo, enquanto os japoneses buscaram os contra-ataques, levando perigo com Koki Ogawa completando cruzamento rasteiro, mas isolando. Nos minutos finais, a seleção europeia pressionou, mas o empate se manteve até o apito final após grandes defesas de Zion Suzuki. Japão e Brasil nos 16 avos de final.

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