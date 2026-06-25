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Alex Escobar deixa a Copa do Mundo após problema de saúde

Apresentador passou por problemas de saúde nos Estados Unidos

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 20:14
Atualizado há 1 minutos
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Alex Escobar com microfone e uniforme da Globo
Alex Escobar com microfone e uniforme da Globo (Foto: Reprodução)

O apresentador Alex Escobar, da Rede Globo, se despediu da cobertura da Copa do Mundo de 2026. O anúncio do encerramento das atividades profissionais pela emissora durante o perído do torneio aconteceu por meio do próprio comunicador, que compartilhou a decisão nas redes sociais.

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    Alex Escobar deixa a cobertura do Mundial após passar por problemas de saúde nos Estados Unidos. No comunicado divulgado para amigos e fãs, o apresentador diminuiu qualquer risco, mas afirmou preferir ter um tempo longe das obrigações profissionais.

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    — Amigos e amigas desta rede, estou deixando a cobertura da Copa. Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames que fiz aqui nos States, não me sinto seguro para seguir. Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família e o melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O. Claro que fica uma frustração, tava me divertindo muito, mas estou bem. Obrigado pelo carinho! Vou atualizando a situação por aqui. Voa, Vini!!! Brasiiilll!!! — disse o apresentador.

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    Relembre o que aconteceu com Alex Escobar

    Após passar mal em uma entrada ao vivo na última segunda-feira (22), Alex Escobar, repórter da Globo que cobre a Copa do Mundo, foi hospitalizado em Nova Jersey. Horas depois, o jornalista se pronunciou oficialmente nas redes sociais, tranquilizando seus fãs.

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    O episódio ocorreu enquanto o jornalista falava ao vivo com a apresentadora Patrícia Poeta, direto de Nova Jersey, no programa "Encontro". Alex Escobar está nos Estados Unidos e acompanha a Copa do Mundo com o grupo Globo. Por precaução, a Globo previa um afastamento do jornalista até a última quarta-feira (24), data de Brasil x Escócia.

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