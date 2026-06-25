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Japoneses reagem a confronto contra o Brasil na Copa do Mundo: 'Logo ali'

Japão enfrenta a Seleção Brasileira na segunda fase do Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 22:18
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Torcida do Japão em jogo da Copa do Mundo de 2026
Torcida do Japão em jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker / AFP)

O Brasil conheceu nesta quinta-feira (25) o adversário da próxima fase da Copa do Mundo de 2026. Será o Japão. A equipe japonesa empatou com a Suécia em 1 a 1 e, assim, se classificou na segunda colocação do Grupo F.

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    Diante do cenário, japoneses reagiram ao confronto contra o Brasil. As opiniões foram diversas, mas se dividiram em duas narrativas. De um lado, alguns torcedores se mostraram confiantes para o próximo desafio. Teve até quem previu uma vitória sobre a Seleção Brasileira.

    Contudo, também teve torcedor que mostrou cautela, respeito e medo da tradição brasileira na Copa do Mundo. Veja a repercussão abaixo:

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    Tradução: "Grupo japonês em 2º lugar e avança para a fase eliminatória. Próximo é o Brasil, hein… são fortes".

    Tradução: "Próxima partida contra o Brasil, hein. Se conseguirmos passar por aqui, dá pra ver o título logo ali, né".

    Tradução: "Vamos nos esforçar na partida contra o Brasil!".

    Tradução: "Bem, bem, bem, tá bom. Vamos derrotar o Brasil".

    Tradução: "Certo, avançamos para a fase eliminatória. O adversário é o Brasil".

    Tradução: "Isso, isso! Espero um bom jogo contra o Brasil!!".

    Como foi Suécia x Japão?

    Texto por: João Pedro Rodrigues

    O primeiro tempo foi equilibrado, apesar de poucas chances criadas por ambos os lados. A Suécia assustou primeiro com um chute de Bernhardsson defendido por Suzuki, mas o Japão tomou o controle das ações e criou as melhores chances na reta final, quase abrindo o placar com Nakamura em um chute cruzado espalmado por Zetterström. O jogo também contou com lesões, forçando a substituição precoce dos zagueiros Hien, do lado sueco, e Itakura, pelo lado japonês, sendo substituídos por Lucas Bergvall e Shogo Taniguchi, respectivamente.

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    No retorno do intervalo, o Japão voltou superior e chegou perto do gol com Kamada, que parou em grande defesa de Zetterström, mas o lance foi anulado por impedimento. Porém, na chegada seguinte ao ataque, em grande jogada coletiva, Daizen Maeda apareceu nas costas da defesa sueca e superou o goleiro para, enfim, abrir o placar para os japoneses em Dallas. Com o gol sofrido, a Suécia foi ao ataque e, poucos minutos após ter sofrido o gol, conseguiu chegar ao empate com golaço de Anthony Elanga.

    A Suécia seguiu no campo de ataque e quase virou com Isak, mas parou no goleiro Suzuki. Os suecos seguiram melhores no jogo, enquanto os japoneses buscaram os contra-ataques, levando perigo com Koki Ogawa completando cruzamento rasteiro, mas isolando. Nos minutos finais, a seleção europeia pressionou, mas o empate se manteve até o apito final após grandes defesas de Zion Suzuki.

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