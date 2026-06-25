Japoneses reagem a confronto contra o Brasil na Copa do Mundo: 'Logo ali'
Japão enfrenta a Seleção Brasileira na segunda fase do Mundial
O Brasil conheceu nesta quinta-feira (25) o adversário da próxima fase da Copa do Mundo de 2026. Será o Japão. A equipe japonesa empatou com a Suécia em 1 a 1 e, assim, se classificou na segunda colocação do Grupo F.
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Diante do cenário, japoneses reagiram ao confronto contra o Brasil. As opiniões foram diversas, mas se dividiram em duas narrativas. De um lado, alguns torcedores se mostraram confiantes para o próximo desafio. Teve até quem previu uma vitória sobre a Seleção Brasileira.
Contudo, também teve torcedor que mostrou cautela, respeito e medo da tradição brasileira na Copa do Mundo. Veja a repercussão abaixo:
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日本グループ2位で決勝トーナメントへ。— うおざ＠まはさてあらん (@uoza_tomoiki) June 26, 2026
次はブラジルか…強いぞ。
Tradução: "Grupo japonês em 2º lugar e avança para a fase eliminatória. Próximo é o Brasil, hein… são fortes".
1-1。— 𝓒𝓪𝓶𝓹𝓪𝓻𝓲 𝓕𝓵𝓪𝓲𝓻（カンパリ＝フレア） (@Campari_Flair) June 26, 2026
次戦ブラジルか。ここを通過出来たら、優勝見えるなぁ。
Tradução: "Próxima partida contra o Brasil, hein. Se conseguirmos passar por aqui, dá pra ver o título logo ali, né".
ブラジル戦頑張りましょう— fuhiТоё (@tm_miko_carisa) June 26, 2026
Tradução: "Vamos nos esforçar na partida contra o Brasil!".
まあまあまあ、おっけー— かんご🌸北摂のセレサポ (@sakurabloom8) June 26, 2026
ブラジルを倒そう🇧🇷
Tradução: "Bem, bem, bem, tá bom. Vamos derrotar o Brasil".
よし、決勝トーナメント進出— 鹿サポ チャンネル(兄) (@sikasapochannel) June 26, 2026
相手はブラジル
Tradução: "Certo, avançamos para a fase eliminatória. O adversário é o Brasil".
よしよし！ブラジルとのいい試合期待！！— 南 (@mimiasso) June 26, 2026
Tradução: "Isso, isso! Espero um bom jogo contra o Brasil!!".
Como foi Suécia x Japão?
Texto por: João Pedro Rodrigues
O primeiro tempo foi equilibrado, apesar de poucas chances criadas por ambos os lados. A Suécia assustou primeiro com um chute de Bernhardsson defendido por Suzuki, mas o Japão tomou o controle das ações e criou as melhores chances na reta final, quase abrindo o placar com Nakamura em um chute cruzado espalmado por Zetterström. O jogo também contou com lesões, forçando a substituição precoce dos zagueiros Hien, do lado sueco, e Itakura, pelo lado japonês, sendo substituídos por Lucas Bergvall e Shogo Taniguchi, respectivamente.
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No retorno do intervalo, o Japão voltou superior e chegou perto do gol com Kamada, que parou em grande defesa de Zetterström, mas o lance foi anulado por impedimento. Porém, na chegada seguinte ao ataque, em grande jogada coletiva, Daizen Maeda apareceu nas costas da defesa sueca e superou o goleiro para, enfim, abrir o placar para os japoneses em Dallas. Com o gol sofrido, a Suécia foi ao ataque e, poucos minutos após ter sofrido o gol, conseguiu chegar ao empate com golaço de Anthony Elanga.
A Suécia seguiu no campo de ataque e quase virou com Isak, mas parou no goleiro Suzuki. Os suecos seguiram melhores no jogo, enquanto os japoneses buscaram os contra-ataques, levando perigo com Koki Ogawa completando cruzamento rasteiro, mas isolando. Nos minutos finais, a seleção europeia pressionou, mas o empate se manteve até o apito final após grandes defesas de Zion Suzuki.
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