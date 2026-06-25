logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Estrangeiros pedem a contratação de Plata, do Flamengo, após gol na Alemanha

Jogador rubro-negro fez o gol da classificação do Equador

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 19:48
Favorite o Lance! no Google
Gonzalo Plata, do Flamengo, sorrindo durante Equador x Alemanha na Copa do Mundo
Plata marcou o segundo gol do Equador contra a Alemanha (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Gonzalo Plata, do Flamengo, foi o autor do gol da classificação do Equador para a segunda fase da Copa do Mundo e, com o feito, estrangeiros pediram a contratação do jogador. Em partida disputada contra a Alemanha nesta quinta-feira (25), o atacante balançou as redes de Manuel Neuer e fez a alegria dos equatorianos, que não iam para o mata-mata do torneio desde 2006.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Alemães perdem a paciência com Neuer em Equador x Alemanha: ‘Péssimo’

    Fora de Campo
    Há 25 minutos

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    O gol do camisa 19 veio aos 32 minutos do segundo tempo após escanteio batido por Kevin Rodriguez. Plata surpreendeu o goleiro do Bayern de Munique ao se antecipar e finalizar no alto do gol para fechar o placar de 2 a 1 para os sul-americanos. Após o fim da partida, internautas estrangeiros pediram a contratação do atleta do Flamengo.

    Confira os comentários de alguns estrangeiros:

    Tradução: Plata, precisamos assinar com ele, cara

    Tradução: Chelsea, por favor contrate o Plata. Ele é muito superior ao Neto (Pedro)

    Tradução: Esse cara Plata ...Eu gosto do cara...um grande clube vai contratar ele depois deste torneio (Copa do Mundo)

    Tradução: Quem vai contratar o Plata?

    Plata celebra de braços abertos o gol da vitória do Equador contra a Alemanha (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
    Plata fez o gol da vitória do Equador contra a Alemanha na Copa do Mundo (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

    Como foi o jogo entre Equador e Alemanha na Copa do Mundo?

    A Alemanha precisou de dois minutos para abrir o placar e dificultar ainda mais a vida do Equador na partida. Em cobrança de lateral ao lado da grande área, o meia Pavlociv fez um belo lance de efeito ao matar a bola no peito, dar um chapéu em Vite e passar para Wirtz. O meia do Liverpool recebeu e passou para Sané, que bateu rasteiro da entrada da área para balançar as redes. Os equatorianos reclamaram de um pé alto do alemão, que chega a tocar a cabeça do rival, mas a arbitragem não assinalou falta.

    continua após a publicidade

    ➡️Plata, do Flamengo, vira herói na Copa, e web vai ao delírio: 'Inacreditável'

    Seis minutos depois, aos oito, Vite pressionou a saída de bola de Nmecha, roubou e ela sobrou para Angulo. O atacante do Sunderland foi rápido ao dominar e chutar forte de fora da área para acertar o canto do goleiro Manuel Neuer. 1 a 1 no placar. A sequência do primeiro tempo foi de pouco perigo para as duas seleções e muito "perde e ganha" no meio-campo, o que baixou a temperatura do confronto até a descida para os vestiários.

    Se o primeiro tempo terminou em velocidade reduzida, a segunda etapa voltou a ascender uma faísca de emoção. Logo no minuto um, Havertz recebeu um toque dentro da área, desabou e a árbitra Tori Penso apontou a marca da cal. O lance foi anulado após uma falta sinalizada pela cabine do VAR no começo da jogada, confirmada pela arbitragem. Passado o susto, o Equador mostrou mais força de vontade para pressionar a Alemanha e buscar a virada, principalmente com jogadas de velocidade pela lateral.

    continua após a publicidade


    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Os lances de maior perigo demoraram a sair. Até os 25 minutos, o ataque equatoriano não havia levado grande perigo à meta de Neuer, a não ser por um chute de Valencia, mas Neuer não teve dificuldade de defender. Dos 30 minutos em diante, a equipe de Sebastián Beccacece foi empurrada pelas arquibancadas com gritos de "sí, se puede" e o time passou a ser mais perigoso à meta alemã.

    Kevin Rodríguez anunciou o "caminho" da virada quando pressionou e roubou a bola de Jonathan Tah. O atacante tocou para trás e viu Angulo dar um chute cruzado e, por pouco, Gonzalo Plata não alcançou para tocar para o gol. Minutos depois, o atacante do Flamengo foi, de fato, decisivo. Após cobrança de escanteio, conseguiu tocar com a ponta do pé entre a defesa alemã e virou o placar para o Equador. No fim, a Alemanha ainda ensaiou uma pressão, mas o triunfo ficou para o lado sul-americano.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Nicolas Pépé finaliza para marcar o segundo gol da Costa do Marfim sobre Curaçao na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Curaçao x Costa do Marfim: Veja melhores momentos do jogo do grupo E da Copa do MundoHá 14 minutos
    Copa do Mundo 2026Costa do Marfim encerra jejum e vai ao mata-mata da Copa pela primeira vezHá 15 minutos
    Plata celebra de braços abertos o gol da vitória do Equador contra a Alemanha (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
    Copa do Mundo 2026Plata herói: relembre o último gol de jogador do Flamengo em Copas do MundoHá 15 minutos
    O zagueiro equatoriano Joel Ordonez e o atacante alemão Kai Havertz disputam a bola durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Equador e Alemanha
    Copa 2026 - Melhores MomentosEquador x Alemanha: veja os melhores momentos do jogo da Copa do MundoHá 20 minutos
    Maradona, com a camisa azul e branca da Argentina, beija a taça da Copa do Mundo de 1986
    Copa do Mundo 2026Copa do Mundo: bola do icônico gol de mão de Maradona vai a leilãoHá 26 minutos
    Sané pela Alemanha contra o Equador
    Copa do Mundo 2026Quando Brasil e Alemanha podem se enfrentar no mata-mata da Copa do Mundo?Há 29 minutos

    Mais LANCE!

    Vinicius Jr. comemorando o gol durante a vitória por 3 a 0 do Brasil contra a Escócia. Partida válida pela Copa do Mundo.
    Casagrande elogia Brasil, mas critica Escócia: 'Pior que já enfrentamos'
    Dê suas notas: Equador vira para cima da Alemanha e avança na Copa do Mundo
    Alemães perdem a paciência com Neuer em Equador x Alemanha: 'Péssimo'
    Equador vira sobre a Alemanha em jogo dramático e garante vaga no mata-mata da Copa
    Gonzalo Plata - Equador
    Plata, do Flamengo, vira herói na Copa, e web vai ao delírio: 'Inacreditável'
    Nicolas Pépé é abraçado por companheiros após marcar gol pela Costa do Marfim sobre Curaçao, na Copa do Mundo
    Costa do Marfim vence Curaçao e avança de fase na Copa do Mundo
    Copa do Mundo de 2026 quebra recorde histórico da competição.
    Copa do Mundo 2026 quebra recorde histórico da competição
    Elliot Anderson, de branco, em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo
    Manchester City acerta contratação de destaque da Inglaterra na Copa
    Cazé TV é emissora pro streaming no YouTube (Foto: Divulgação)
    Ministério Público investiga CazéTV por publicidade de Bets em jogos da Copa
    elenco alemanha copa do mundo
    Web reclama de gol validado da Alemanha e compara com Vini Jr: 'Absurdo'
    Vestiário da Seleção Brasileira antes de Brasil x Escócia (Foto: Divulgação/CBF)
    Conheça o vestiário da Seleção: os bastidores antes de Brasil x Escócia
    Pelé, com a camisa branca do New York Cosmos, conduz a bola
    Copa do Mundo: entenda a relação do time de Pelé nos EUA com a Turquia
    Treino da Suécia em Dallas na Copa do Mundo
    Copa do Mundo: arquibancada de possível rival do Brasil em Dallas desaba