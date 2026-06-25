Estrangeiros pedem a contratação de Plata, do Flamengo, após gol na Alemanha
Jogador rubro-negro fez o gol da classificação do Equador
Gonzalo Plata, do Flamengo, foi o autor do gol da classificação do Equador para a segunda fase da Copa do Mundo e, com o feito, estrangeiros pediram a contratação do jogador. Em partida disputada contra a Alemanha nesta quinta-feira (25), o atacante balançou as redes de Manuel Neuer e fez a alegria dos equatorianos, que não iam para o mata-mata do torneio desde 2006.
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O gol do camisa 19 veio aos 32 minutos do segundo tempo após escanteio batido por Kevin Rodriguez. Plata surpreendeu o goleiro do Bayern de Munique ao se antecipar e finalizar no alto do gol para fechar o placar de 2 a 1 para os sul-americanos. Após o fim da partida, internautas estrangeiros pediram a contratação do atleta do Flamengo.
Confira os comentários de alguns estrangeiros:
Plata we need to sign him man— adddddd (@cfc_addd) June 25, 2026
Tradução: Plata, precisamos assinar com ele, cara
Chelsea please sign Plata. Hes miles ahead of Neto.— Flame (@America123Flame) June 25, 2026
Tradução: Chelsea, por favor contrate o Plata. Ele é muito superior ao Neto (Pedro)
This Plata guy ...I like the guyy sha ...one big club go sign that guyy after this tournament #EcuadorvsGermany— AbDev (@Abdev101) June 25, 2026
Tradução: Esse cara Plata ...Eu gosto do cara...um grande clube vai contratar ele depois deste torneio (Copa do Mundo)
Who's gonna sign Plata? MADO…— Nick (@NickRTFM) June 25, 2026
Tradução: Quem vai contratar o Plata?
Como foi o jogo entre Equador e Alemanha na Copa do Mundo?
A Alemanha precisou de dois minutos para abrir o placar e dificultar ainda mais a vida do Equador na partida. Em cobrança de lateral ao lado da grande área, o meia Pavlociv fez um belo lance de efeito ao matar a bola no peito, dar um chapéu em Vite e passar para Wirtz. O meia do Liverpool recebeu e passou para Sané, que bateu rasteiro da entrada da área para balançar as redes. Os equatorianos reclamaram de um pé alto do alemão, que chega a tocar a cabeça do rival, mas a arbitragem não assinalou falta.
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Seis minutos depois, aos oito, Vite pressionou a saída de bola de Nmecha, roubou e ela sobrou para Angulo. O atacante do Sunderland foi rápido ao dominar e chutar forte de fora da área para acertar o canto do goleiro Manuel Neuer. 1 a 1 no placar. A sequência do primeiro tempo foi de pouco perigo para as duas seleções e muito "perde e ganha" no meio-campo, o que baixou a temperatura do confronto até a descida para os vestiários.
Se o primeiro tempo terminou em velocidade reduzida, a segunda etapa voltou a ascender uma faísca de emoção. Logo no minuto um, Havertz recebeu um toque dentro da área, desabou e a árbitra Tori Penso apontou a marca da cal. O lance foi anulado após uma falta sinalizada pela cabine do VAR no começo da jogada, confirmada pela arbitragem. Passado o susto, o Equador mostrou mais força de vontade para pressionar a Alemanha e buscar a virada, principalmente com jogadas de velocidade pela lateral.
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Os lances de maior perigo demoraram a sair. Até os 25 minutos, o ataque equatoriano não havia levado grande perigo à meta de Neuer, a não ser por um chute de Valencia, mas Neuer não teve dificuldade de defender. Dos 30 minutos em diante, a equipe de Sebastián Beccacece foi empurrada pelas arquibancadas com gritos de "sí, se puede" e o time passou a ser mais perigoso à meta alemã.
Kevin Rodríguez anunciou o "caminho" da virada quando pressionou e roubou a bola de Jonathan Tah. O atacante tocou para trás e viu Angulo dar um chute cruzado e, por pouco, Gonzalo Plata não alcançou para tocar para o gol. Minutos depois, o atacante do Flamengo foi, de fato, decisivo. Após cobrança de escanteio, conseguiu tocar com a ponta do pé entre a defesa alemã e virou o placar para o Equador. No fim, a Alemanha ainda ensaiou uma pressão, mas o triunfo ficou para o lado sul-americano.
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