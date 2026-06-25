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Globo toma decisão sobre Paulo Andrade após Copa do Mundo

Narrador tem trabalho bem avaliado dentro da empresa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 20:17
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Paulo Andrade, jornalista e narrador esportivo (Foto: Reprodução/Sportv)
Paulo Andrade, jornalista e narrador esportivo (Foto: Reprodução/Sportv)

A Globo pretende ampliar a presença do narrador Paulo Andrade na TV aberta após o encerramento da Copa do Mundo de 2026. O profissional estreou na emissora durante o torneio de seleções e agradou à direção com suas transmissões. A informação é da Folha.

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    • O plano da emissora é introduzi-lo gradualmente na grade aberta, seguindo o mesmo caminho percorrido por Everaldo Marques, depois da Copa do Mundo. A princípio, Andrade aparecerá em eventos menores, como as transmissões realizadas durante o Esporte Espetacular, nas manhãs de domingo.

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    No SporTV, ele permanece como o principal narrador de jogos envolvendo times paulistas. Na próxima semana, viaja aos Estados Unidos para narrar partidas do mata-mata da Copa do Mundo diretamente dos estádios.

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    Paulo Andrade narra a Copa do Mundo pela Globo (Foto: Estevam Avellar/Globo)
    Paulo Andrade narra a Copa do Mundo pela Globo (Foto: Estevam Avellar/Globo)

    A boa avaliação interna foi acompanhada de repercussão positiva nas redes sociais. O estilo mais formal de Andrade, sem exaltações excessivas em lances de perigo, concentrou boa parte dos elogios do público.

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    Paulo Andrade não é estreante na TV aberta. Em 2003, começou a carreira como narrador no SBT, integrando a equipe que transmitiu o Campeonato Paulista daquele ano. No mesmo período, foi contratado pela ESPN.

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    Andrade permaneceu no canal esportivo da Disney até 2024, quando aceitou proposta da Globo para integrar o elenco do SporTV como um de seus principais nomes. Além do futebol, ele narra eventos de basquete com regularidade na empresa.

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