Globo toma decisão sobre Paulo Andrade após Copa do Mundo Narrador tem trabalho bem avaliado dentro da empresa

A Globo pretende ampliar a presença do narrador Paulo Andrade na TV aberta após o encerramento da Copa do Mundo de 2026. O profissional estreou na emissora durante o torneio de seleções e agradou à direção com suas transmissões. A informação é da Folha.

continua após a publicidade

O plano da emissora é introduzi-lo gradualmente na grade aberta, seguindo o mesmo caminho percorrido por Everaldo Marques, depois da Copa do Mundo. A princípio, Andrade aparecerá em eventos menores, como as transmissões realizadas durante o Esporte Espetacular, nas manhãs de domingo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No SporTV, ele permanece como o principal narrador de jogos envolvendo times paulistas. Na próxima semana, viaja aos Estados Unidos para narrar partidas do mata-mata da Copa do Mundo diretamente dos estádios.

continua após a publicidade

Paulo Andrade narra a Copa do Mundo pela Globo (Foto: Estevam Avellar/Globo)

A boa avaliação interna foi acompanhada de repercussão positiva nas redes sociais. O estilo mais formal de Andrade, sem exaltações excessivas em lances de perigo, concentrou boa parte dos elogios do público.

🧮 Brasil campeão? Simule todos os resultados da Copa do Mundo!

Paulo Andrade não é estreante na TV aberta. Em 2003, começou a carreira como narrador no SBT, integrando a equipe que transmitiu o Campeonato Paulista daquele ano. No mesmo período, foi contratado pela ESPN.

continua após a publicidade

➡️ Costa do Marfim vence Curaçao e avança de fase na Copa do Mundo

Andrade permaneceu no canal esportivo da Disney até 2024, quando aceitou proposta da Globo para integrar o elenco do SporTV como um de seus principais nomes. Além do futebol, ele narra eventos de basquete com regularidade na empresa.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável