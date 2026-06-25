Plata, do Flamengo, vira herói na Copa, e web vai ao delírio: 'Inacreditável' Gonzalo Plata marca contra a Alemanha

Na partida entre Equador e Alemanha, na Copa do Mundo, Plata, do Flamengo, marcou para o Equador no final do jogo e se tornou o herói de uma classificação histórica. Apenas em 2006, em Mundial disputado justamente na Alemanha, os equatorianos avançaram para o mata-mata. O jogo terminou em 2 a 1 para os sul-americanos.

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➡️ Angulo marca 1º gol de Equador na Copa do Mundo contra a Alemanha

Confira as reações dos internautas com gol de Plata:

Plata em Atlético-MG x Flamengo na Arena MRV (Foto: Divulgação/Flamengo)

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Web compara gol validado da Alemanha com gol anulado de Vini Jr

A vitória do Brasil sobre a Escócia, por 3 a 0, na última quarta-feira (24), não escapou de polêmicas de arbitragem. O segundo gol da Seleção foi marcado por Vinícius Jr, que foi mais rápido que o zagueiro escocês e recuperou a bola na grande área, tocando por baixo do goleiro da equipe europeia.

No entanto, o VAR recomendou que o juiz mexicano conferisse um toque do calcanhar de Vini na tela do árbitro de vídeo, gerando revolta em muitos telespectadores e jogadores. Um dos principais motivos de reclamação é que a bola já estava no meio do campo, pronta para voltar a rolar, e os escoceses não reclamaram com a arbitragem em nenhum momento.

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Neste caso, na partida entre Equador e Alemanha, o pé do atleta alemão acerta em cheio a cabeça do equatoriano. Mesmo que o atleta europeu tenha alcançado a bola primeiro, o juiz poderia marcar falta de ataque por conduta perigosa, já que o pé do jogador sobe muito, com as travas da chuteira expostas para frente.