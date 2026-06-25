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Casada com joia do Fluminense, filha de ídolo do Flamengo se forma na Ucrânia

Bella Moura é filha de Léo Moura

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
25/06/2026 19:22
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Bella Moura, filha de Léo Moura (Foto: Reprodução/Instagram)
Bella Moura, filha de Léo Moura (Foto: Reprodução/Instagram)

Bella Moura, filha de Léo Moura, ex-jogador de futebol, se formou na escola britânica em Lviv, na Ucrânia. a influenciadora é casada com Isaque Silva, ex-joia do Fluminense que hoje atua pelo Shakhtar Donetsk. Ambos têm 18 anos e se casaram há um mês.

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    Ao longo de dez temporadas com a camisa do Flamengo, Léo Moura consolidou seu nome entre os principais jogadores da história recente do clube, ao conquistar oito títulos oficiais. O ex-lateral foi campeão do Campeonato Brasileiro de 2009, venceu duas edições da Copa do Brasil, em 2006 e 2013, e levantou cinco troféus do Campeonato Carioca, nas temporadas de 2007, 2008, 2009, 2011 e 2014.

    Bella Moura, filha de Léo Moura, com Isaque, ex-Fluminense (Foto: Reprodução/Instagram)

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    Isaque Silva jogou no Fluminense?

    Por ser vendido muito rápido ao Shaktar, muitos não se lembram da passagem discreta de Isaque Silva no Fluminense. O jogador chegou às categorias de base do Tricolor das Laranjeiras aos 10 anos de idade, passando por todo o processo de formação como atleta no clube carioca.

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    A sua estreia no profissional aconteceu em uma partida de Brasileirão, em 2024, quando o atleta entrou no segundo tempo em um jogo contra o Cuiabá. Ao todo, foram 12 jogos com a camisa Tricolor, mas o meia-atacante não marcou nenhum gol ou assistência, sendo negociado logo após concluir 18 anos, a idade mínima para que um atleta possa ser vendido no mercado internacional.

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