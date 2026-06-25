Web reclama de gol validado da Alemanha e compara com Vini Jr: 'Absurdo' Gol de Vini Jr foi julgado na web como 'mal anulado'

Na partida entre Equador e Alemanha, os europeus abriram o placar no início do jogo. No entanto, a validação do tento sofreu forte retaliação por parte da web e dos jogadores equatorianos. Os atletas reclamaram de uma falta segundos antes de Leroy Sané balançar as redes. Nas redes sociais, o lance não escapou de comparações com o gol anulado de Vini Jr contra a Escócia na última partida do Brasil.

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➡️ Angulo marca 1º gol de Equador na Copa do Mundo contra a Alemanha

Nas redes sociais, os internautas lembraram do gol anulado de Vini Jr contra a Escócia e fizeram comparações.

Veja como a web está reagindo:

Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil contra a Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

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Foi falta no gol de Vini Jr?

A vitória do Brasil sobre a Escócia, por 3 a 0, na última quarta-feira (24), não escapou de polêmicas de arbitragem. O segundo gol da Seleção foi marcado por Vinícius Jr, que foi mais rápido que o zagueiro escocês e recuperou a bola na grande área, tocando por baixo do goleiro da equipe europeia.

No entanto, o VAR recomendou que o juiz mexicano conferisse um toque do calcanhar de Vini na tela do árbitro de vídeo, gerando revolta em muitos telespectadores e jogadores. Um dos principais motivos de reclamação é que a bola já estava no meio do campo, pronta para voltar a rolar, e os escoceses não reclamaram com a arbitragem em nenhum momento.

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Neste caso, na partida entre Equador e Alemanha, o pé do atleta alemão acerta em cheio a cabeça do equatoriano. Mesmo que o atleta europeu tenha alcançado a bola primeiro, o juiz poderia marcar falta de ataque por conduta perigosa, já que o pé do jogador sobe muito, com as travas da chuteira expostas para frente.