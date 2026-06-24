Marido de Leila, José Lamacchia confirma compra do Vasco: '200% fechado' Empresário abriu o jogo sobre a venda do clube

José Lamacchia, empresário e pai de Marcos Faria Lamacchia, voltou a se manifestar sobre o futuro da SAF do Vasco após o afastamento judicial do presidente Pedrinho do comando da empresa. Em entrevista exclusiva concedida ao repórter Lucas Pedrosa, da CazéTV, o proprietário da Crefisa afirmou que ele e o filho seguem comprometidos com o projeto de aquisição do clube e garantiu que não irão desistir do negócio.

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A declaração acontece após a decisão da juíza Caroline Fonseca, que determinou o afastamento de Pedrinho da gestão da SAF vascaína em ação movida pela 777 Carioca, apontando supostas falhas de governança corporativa.

Segundo Lamacchia, a crise institucional prejudica diretamente as negociações, mas não altera os planos da família.

— Prejudica bastante. O problema é que é uma briga política que, de uma maneira irresponsável, pode levar o Vasco à falência. Quem quer colocar dinheiro no clube somos nós — afirmou.

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O empresário revelou que estava disposto a disponibilizar todo o seu patrimônio como garantia para o projeto liderado pelo filho.

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— Todo o meu patrimônio, porque é meu filho, é meu herdeiro — disse.

Lamacchia também criticou integrantes da política vascaína, citando nomes ligados à administração do clube e afirmando que interesses de poder estariam dificultando a concretização da venda da SAF.

De acordo com o empresário, o grupo pretendia realizar investimentos imediatos na ordem de R$ 500 milhões, além de assumir compromissos financeiros superiores a R$ 1 bilhão, incluindo pagamento de credores, fluxo de caixa e investimentos em infraestrutura.

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— Vamos botar dinheiro para o Vasco disputar todos os campeonatos do Brasil. Todos! Vamos botar dinheiro e reerguer. Meu filho vai comprar, eu vou defender ele até o fim porque qualquer pai defenderia seu filho. E sabemos como fazer — declarou.

Entre os projetos mencionados está a construção de um novo centro de treinamento, que, segundo Lamacchia, seria um dos mais modernos da América do Sul. Ele afirmou ainda que o arquiteto responsável pelo CT do Red Bull Bragantino já estaria envolvido no desenvolvimento do projeto.

O empresário também garantiu que a relação com Pedrinho permanece sólida.

— Confiança total no Pedrinho. Ele nos procurou para comprar o Vasco. A torcida precisa pressionar para colocar dinheiro. Cadê eles? São irresponsáveis! Usar o judiciário para prejudicar o Vasco é um absurdo. Eles vão negar, mas não têm coragem de colocar a cara, de se expor. Já que eu entrei nessa briga, eu não saio nem morto. 200% fechado com o Pedrinho — afirmou.

José Lamacchia, pai de Marcos Lamacchia, investidores no Vasco. (Foto: Reprodução)

Ao ser questionado sobre a participação da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, Lamacchia negou qualquer envolvimento dela nas negociações.

— Leila está totalmente fora de qualquer assunto de Vasco. Quem está fazendo isso é meu filho e eu. Estou abrindo meu coração. Já estávamos prontos. Iríamos colocar R$ 500 milhões, assumir o fluxo de caixa estimado em mais de 1 bilhão, resolver com os credores, CT, tudo! — disse.

Apesar do impasse judicial envolvendo a SAF, José Lamacchia garantiu que a família não pretende abandonar as tratativas.

— Não vamos desistir. Eu e meu filho vamos salvar o Vasco. Estamos prontos para fazer um time de primeira — concluiu.

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