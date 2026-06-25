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Globo cancela quadro de Virginia durante a Copa do Mundo; saiba motivo

Participação de influenciadora foi alvo de críticas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 19:39
Atualizado há 0 minutos
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Viriginia no Estádio Lincoln Financial Field da Copa do Mundo
Viriginia no Estádio Lincoln Financial Field da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

A direção do "Domingão com Huck", da Globo, vetou a produção de um novo episódio do quadro de Virginia Fonseca para este fim de semana. A decisão foi motivada pelas críticas do público e da imprensa à participação da influenciadora na cobertura da Copa do Mundo pela emissora.

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    De acordo com a apuração do programa "Melhor da Tarde", da Band, a influenciadora está fora da atração dominical ao menos temporariamente. Um eventual retorno dependerá de novas avaliações internas da direção do programa, mas a tendência é que não haja novas gravações até o fim do Mundial.

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    Críticas ao quadro de Virginia Fonseca

    O quadro foi alvo de críticas nas redes sociais pela falta de conteúdo e de conexão com o torneio. Luciano Huck chegou a defender a participação de Virginia, argumentando com sua forte presença digital.

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    Em maio, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) repudiou a contratação de Virginia Fonseca pela Globo. A entidade expressou preocupação com a ocupação de espaços profissionais por influenciadores digitais.

    Neste domingo (28), o Domingão terá duração reduzida em função dos jogos da Copa do Mundo. Desde a quarta-feira (25), Huck grava nos Estados Unidos entrevistas com jogadores da seleção brasileira, como Neymar, Vini Jr. e Bruno Guimarães. O material vai ao ar na mesma data, ao lado do quadro "Você Decide".

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    Virginia Fonseca é vista comemorando gol de Vini Jr em Escócia x Brasil. (Foto: Reprodução)
    Virginia Fonseca é vista comemorando gol de Vini Jr em Escócia x Brasil (Foto: Reprodução)
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