Globo cancela quadro de Virginia durante a Copa do Mundo; saiba motivo Participação de influenciadora foi alvo de críticas

A direção do "Domingão com Huck", da Globo, vetou a produção de um novo episódio do quadro de Virginia Fonseca para este fim de semana. A decisão foi motivada pelas críticas do público e da imprensa à participação da influenciadora na cobertura da Copa do Mundo pela emissora.

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De acordo com a apuração do programa "Melhor da Tarde", da Band, a influenciadora está fora da atração dominical ao menos temporariamente. Um eventual retorno dependerá de novas avaliações internas da direção do programa, mas a tendência é que não haja novas gravações até o fim do Mundial.

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Críticas ao quadro de Virginia Fonseca

O quadro foi alvo de críticas nas redes sociais pela falta de conteúdo e de conexão com o torneio. Luciano Huck chegou a defender a participação de Virginia, argumentando com sua forte presença digital.

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Em maio, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) repudiou a contratação de Virginia Fonseca pela Globo. A entidade expressou preocupação com a ocupação de espaços profissionais por influenciadores digitais.

Neste domingo (28), o Domingão terá duração reduzida em função dos jogos da Copa do Mundo. Desde a quarta-feira (25), Huck grava nos Estados Unidos entrevistas com jogadores da seleção brasileira, como Neymar, Vini Jr. e Bruno Guimarães. O material vai ao ar na mesma data, ao lado do quadro "Você Decide".

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