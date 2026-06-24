Vini Jr atinge feito de Ronaldo Fenômeno e entra para a história da Copa do Mundo Ronaldo e Rivaldo foram os últimos a marcar em todos os jogos da fase de grupos, em 2002

O gols de Vini Jr sobre a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, colocou o atacante em um patamar restrito da história do futebol brasileiro. Ao balançar as redes na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o camisa 7 carimbou sua presença na lista de atletas que marcaram gols em todas as partidas da fase de grupo de uma mesma edição de Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira.

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O feito do atual atacante do Brasil quebra uma escrita que durava mais de duas décadas. Vini Jr se tornou o primeiro jogador da Seleção Brasileira a atingir a meta de registrar gols na fase de grupos em todos os confrontos desde Ronaldo Fenômeno e Rivaldo, que alcançaram a marca durante a campanha do pentacampeonato mundial, na Coreia do Sul e no Japão, em 2002. Desde então, nenhum outro grande artilheiro do país havia mantido tamanha regularidade na primeira fase da competição.

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Vini Jr comemora gol em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Com a vaga assegurada no topo do desempenho ofensivo em 2026, o craque agora compartilha o recorde com apenas quatro lendas do esporte. Além de igualar os passos de Ronaldo e Rivaldo na virada do século, a consistência de registrar gols na fase de grupos coloca Vini Jr ao lado de Romário, que doutrinou as defesas adversárias nos Estados Unidos em 1994, e de Jairzinho, o "Furacão da Copa", que castigou todos os rivais na histórica campanha do tricampeonato de 1970.

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