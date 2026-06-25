Renata Ruel questiona arbitragem após gol da Alemanha e cita Vini Jr: 'Surreal' Jogador teve um gol anulado na partida entre Escócia x Brasil

A comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel, voltou a questionar os critérios adotados pela arbitragem na Copa do Mundo de 2026 após um lance envolvendo a Alemanha. Durante a análise da jogada, a especialista relembrou o gol anulado de Vinicius Júnior na vitória do Brasil sobre a Escócia e apontou incoerência nas decisões tomadas pelo VAR.

continua após a publicidade

🧮 Brasil campeão? Simule todos os resultados da Copa!

Segundo Renata, o principal problema está na falta de uniformidade dos critérios utilizados ao longo da competição.

— É surreal a falta de critério da arbitragem nessa Copa do Mundo. Ontem, o VAR chamou para o lance do Vini, e hoje não chama para esse. Sem contar que é para marcar no campo esse pé alto — afirmou.

➡️ Após classificação, Ancelotti aprova atuação e diz que Brasil 'agora joga como uma equipe'

A comentarista analisava um lance em que um jogador alemão disputou a bola com o pé em uma jogada aérea. Para Renata, a infração deveria ter sido assinalada ainda em campo.

continua após a publicidade

— É falta. O gol deveria ter sido anulado. A bola está em disputa no alto, um vai com a cabeça, e o outro com o pé, ou seja, já caracteriza jogo perigoso e, como tem contato físico, é tiro livre direto — explicou.

O lance envolvendo Vinicius Júnior ocorreu na partida entre Brasil e Escócia, quando o atacante brasileiro roubou a bola na entrada da área e marcou, mas teve o gol invalidado após revisão do árbitro mexicano César Ramos.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Como foi Escócia x Brasil?

A aposta de Carlo Ancelotti em Rayan deu resultado logo nos primeiros minutos. Aos sete, o jovem atacante pressionou Robertson na saída de bola, roubou a posse e serviu Vini Jr, que apareceu livre para abrir o placar para a Seleção Brasileira. A dupla seguiu sendo o principal destaque ofensivo do time. Vini Jr mostrou intensidade sem a bola e velocidade nos contra-ataques, chegando a puxar uma arrancada pelo lado direito e finalizar de três dedos com perigo. Pouco depois, voltou a pressionar a marcação escocesa, recuperou a bola de McLean e balançou as redes, mas o árbitro anulou o lance ao marcar falta na origem da jogada — em lance revisado pelo VAR.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após a pausa para hidratação e a anulação do segundo gol, o Brasil reduziu o ritmo e permitiu que a Escócia avançasse suas linhas. Os britânicos cresceram na partida e levaram perigo, principalmente em cobranças de escanteio, embora sem exigir grandes intervenções de Alisson. Na reta final da etapa inicial, Rayan voltou a aparecer com frequência, participando mais da construção das jogadas, recuperando bolas e até arriscando um chute de fora da área que passou sem direção. A Seleção ainda esteve perto de ampliar com Matheus Cunha, mas guardou o segundo gol para os acréscimos. Bruno Guimarães levantou na área e Vini Jr apareceu para cabecear firme, marcar seu segundo gol na partida e o quarto dele nesta Copa do Mundo.

O segundo tempo começou com a Escócia tentando reagir, mas encontrou um Alisson seguro debaixo das traves. O goleiro brasileiro fez grande defesa em cabeçada de McTominay e evitou que os escoceses diminuíssem a vantagem. Na resposta, aos seis minutos, Paquetá lançou Vini Jr em velocidade. O camisa 7 avançou livre em direção ao gol, mas parou na defesa do goleiro adversário.

Rayan e Vini Jr durante comemoração do primeiro gol da partida entre Brasil e Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Enquanto o Brasil controlava a partida, um personagem passou a dominar as arquibancadas de Miami. Aos 14 minutos, os gritos por Neymar ganharam força mais uma vez, aumentando a expectativa pela volta do camisa 10. Pouco depois, Bruno Guimarães fez uma linda jogada e encontrou Matheus Cunha, que finalizou com precisão para marcar o terceiro gol brasileiro.

O terceiro gol aumentou a festa da torcida. Neymar foi chamado para o aquecimento e recebeu apoio dos torcedores, que passaram a pedir sua entrada de forma ainda mais intensa. Antes da mudança, Alisson voltou a aparecer com boas intervenções para impedir qualquer reação escocesa. Até que, aos 27 minutos, Carlo Ancelotti chamou Neymar, que teve boa movimentação e fez a alegria de quem acompanhou a classificação da Seleção em Miami.