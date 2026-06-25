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Argentinos reagem à vitória do Brasil sobre a Escócia: 'Não passam'

Seleção Brasileira venceu por 3 a 0 em Miami

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 08:40
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Jogadores da Seleção Brasileira comemorando contra a Escócia na Copa do Mundo
Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (24), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Nas redes sociais, os 'rivais' argentinos reagiram ao triunfo brasileiro e projetaram, quem sabe, um confronto entre as seleções na semifinal.

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  • Neymar entrou no segundo tempo de Escócia e Brasil na Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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    • Com dois gols e participação decisiva durante toda a partida, o camisa 7 liderou a vitória do Brasil sobre a Escócia. A noite ainda reservou um capítulo especial para a Seleção: o retorno de Neymar aos gramados, coroando uma atuação que confirmou o protagonismo de Vini Jr e o crescimento da equipe de Carlo Ancelotti.

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    Nas redes sociais, argentinos reagiram ao triunfo brasileiro. Veja os comentários abaixo:

    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Veja reação dos argentinos com a vitória do Brasil sobre a Escócia

    Tradução: Há duas semanas dizia-se que não havia clima mundialista, e do absoluto nada podemos ter tranquilamente uma Argentina vs Brasil nas semifinais de um Mundial, não sou menos que isso

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    Tradução após Brasil x Escócia: Cada vez que o Brasil teve a chance de avançar e enfrentar a Argentina, cagou. Mesmo assim, faltam muitos jogos, passo a passo.

    Tradução sobre uma possível semifinal: Não passam das quartas.

    Como foi o jogo

    A aposta de Carlo Ancelotti em Rayan deu resultado logo nos primeiros minutos. Aos sete, o jovem atacante pressionou Robertson na saída de bola, roubou a posse e serviu Vini Jr, que apareceu livre para abrir o placar para a Seleção Brasileira. A dupla seguiu sendo o principal destaque ofensivo do time. Vini Jr mostrou intensidade sem a bola e velocidade nos contra-ataques, chegando a puxar uma arrancada pelo lado direito e finalizar de três dedos com perigo em Brasil x Escócia. Pouco depois, voltou a pressionar a marcação escocesa, recuperou a bola de McLean e balançou as redes, mas o árbitro anulou o lance ao marcar falta na origem da jogada — em lance revisado pelo VAR.

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    Após a pausa para hidratação e a anulação do segundo gol, o Brasil reduziu o ritmo e permitiu que a Escócia avançasse suas linhas. Os britânicos cresceram na partida e levaram perigo, principalmente em cobranças de escanteio, embora sem exigir grandes intervenções de Alisson. Na reta final da etapa inicial, Rayan voltou a aparecer com frequência, participando mais da construção das jogadas, recuperando bolas e até arriscando um chute de fora da área que passou sem direção. A Seleção ainda esteve perto de ampliar com Matheus Cunha, mas guardou o segundo gol para os acréscimos. Bruno Guimarães levantou na área e Vini Jr apareceu para cabecear firme, marcar seu segundo gol na partida e o quarto dele nesta Copa do Mundo.

    O segundo tempo começou com a Escócia tentando reagir contra o Brasil, mas encontrou um Alisson seguro debaixo das traves. O goleiro brasileiro fez grande defesa em cabeçada de McTominay e evitou que os escoceses diminuíssem a vantagem. Na resposta, aos seis minutos, Paquetá lançou Vini Jr em velocidade. O camisa 7 avançou livre em direção ao gol, mas parou na defesa do goleiro adversário.

    Enquanto o Brasil controlava a partida, um personagem passou a dominar as arquibancadas de Miami. Aos 14 minutos, os gritos por Neymar ganharam força mais uma vez, aumentando a expectativa pela volta do camisa 10. Pouco depois, Bruno Guimarães fez uma linda jogada e encontrou Matheus Cunha, que finalizou com precisão para marcar o terceiro gol brasileiro.

    O terceiro gol aumentou a festa da torcida. Neymar foi chamado para o aquecimento e recebeu apoio dos torcedores, que passaram a pedir sua entrada de forma ainda mais intensa. Antes da mudança, Alisson voltou a aparecer com boas intervenções para impedir qualquer reação escocesa. Até que, aos 27 minutos, Carlo Ancelotti chamou Neymar, que teve boa movimentação e fez a alegria de quem acompanhou a classificação da Seleção em Miami. Vitória do Brasil contra a Escócia.

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