Gabriel Bortoleto será substituido na F1 durante GP da Áustria Além do brasileiro, Nico Hulkenberg "perdeu" carro na última etapa da Fórmula 1

Gabriel Bortoleto não participará do primeiro treino livre do GP da Áustria. A Audi confirmou que o brasileiro cederá seu carro ao estoniano Paul Aron nesta sexta-feira (26), dando sequência ao cumprimento da regra da Fórmula 1. As equipes são obrigadas a utilizarem pilotos novatos em sessões oficiais ao longo da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Piloto reserva da Alpine, Aron foi escolhido pela equipe alemã para realizar duas participações em 2026. A primeira delas aconteceu no GP de Barcelona-Catalunha, quando assumiu o carro de Nico Hulkenberg durante a abertura das atividades da etapa espanhola. Agora, será a vez de substituir Bortoleto no Red Bull Ring.

A parceria entre Aron e a equipe não é novidade. Antes da transformação da Sauber em Audi, o estoniano já havia participado de atividades pelo time suíço. Por isso, foi novamente escalado para colaborar com o desenvolvimento do carro durante os treinos livres da temporada.

continua após a publicidade

Até o ano passado, cada piloto titular precisava ceder seu carro apenas uma vez durante o campeonato. A partir de 2026, porém, a Fórmula 1 ampliou a exigência para duas sessões por piloto, dobrando o espaço destinado aos estreantes. Com isso, tanto Bortoleto quanto Hulkenberg ainda terão de cumprir mais uma participação obrigatória até o fim do calendário.

➡️ Gabriel Bortoleto vive 'melhor momento' da carreira na F1 2026

Próxima etapa da F1

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Áustria durante os dias 26 a 28 de junho. A prova é realizada no Red Bull Ring, em Spielberg, que receberá a oitava etapa do calendário. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (28).

continua após a publicidade

Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.