logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Gabriel Bortoleto será substituido na F1 durante GP da Áustria

Além do brasileiro, Nico Hulkenberg "perdeu" carro na última etapa da Fórmula 1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 10:36
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Gabriel Bortoleto não participará do primeiro treino livre do GP da Áustria. A Audi confirmou que o brasileiro cederá seu carro ao estoniano Paul Aron nesta sexta-feira (26), dando sequência ao cumprimento da regra da Fórmula 1. As equipes são obrigadas a utilizarem pilotos novatos em sessões oficiais ao longo da temporada.

continua após a publicidade
  • Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

    Gabriel Bortoleto vive ‘melhor momento’ da carreira na F1 2026

    Fórmula 1
    Há 14 horas
  • Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)

    Hamilton revela como superou pior fase da carreira: ‘Me salvaram’

    Fórmula 1
    Há 17 horas
  • Max Verstappen e Lando Norris no GP de Singapura da Fórmula 1

    Campeão mundial da F1 deixa de seguir namorada após rumores de término

    Fórmula 1
    Há 16 horas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Piloto reserva da Alpine, Aron foi escolhido pela equipe alemã para realizar duas participações em 2026. A primeira delas aconteceu no GP de Barcelona-Catalunha, quando assumiu o carro de Nico Hulkenberg durante a abertura das atividades da etapa espanhola. Agora, será a vez de substituir Bortoleto no Red Bull Ring.

    A parceria entre Aron e a equipe não é novidade. Antes da transformação da Sauber em Audi, o estoniano já havia participado de atividades pelo time suíço. Por isso, foi novamente escalado para colaborar com o desenvolvimento do carro durante os treinos livres da temporada.

    continua após a publicidade

    Até o ano passado, cada piloto titular precisava ceder seu carro apenas uma vez durante o campeonato. A partir de 2026, porém, a Fórmula 1 ampliou a exigência para duas sessões por piloto, dobrando o espaço destinado aos estreantes. Com isso, tanto Bortoleto quanto Hulkenberg ainda terão de cumprir mais uma participação obrigatória até o fim do calendário.

    ➡️ Gabriel Bortoleto vive 'melhor momento' da carreira na F1 2026

    Próxima etapa da F1

    Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Áustria durante os dias 26 a 28 de junho. A prova é realizada no Red Bull Ring, em Spielberg, que receberá a oitava etapa do calendário. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (28).

    continua após a publicidade
    Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)
    Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)

    🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
    Fórmula 1Gabriel Bortoleto vive 'melhor momento' da carreira na F1 2026Há 14 horas
    Max Verstappen e Lando Norris no GP de Singapura da Fórmula 1
    Fórmula 1Campeão mundial da F1 deixa de seguir namorada após rumores de términoHá 16 horas
    Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)
    Fórmula 1Hamilton revela como superou pior fase da carreira: 'Me salvaram'Há 1 dia
    Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
    Fórmula 1F1: Gabriel Bortoleto faz alerta sobre déficit no motor da AudiHá 1 dia
    Lando Norris e Oscar no GP da Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)
    Fórmula 1Fórmula 1 retorna para GP da Áustria; veja programaçãoHá 2 dias
    Lando Norris, da McLaren, liderou o Treino Livre 2 no Circuito da Catalunha
    Fórmula 1Quando é a próxima etapa da Fórmula 1? Saiba horário e dataHá 4 dias

    Mais LANCE!

    O tetracampeão da F1, Max Verstappen, durante o GP de Barcelona-Catalunha
    Red Bull quer cobrir cláusula para evitar saída de Verstappen
    George Russell em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)
    F1: Mercedes desiste de recorrer sobre GP de Mônaco; entenda
    Carro da Ferrari em 2025, modelo testado por Rafa Câmara (Foto: Reprodução/Ferrari)
    Piloto promessa do Brasil, Rafa Câmara é convidado para testar Ferrari
    O piloto Pierre Gasly, da Alpine, durante o GP de Mônaco
    F1: Mercedes também recorre de decisão que deu pódio 'atrasado' em Mônaco
    japao-2024-f1-quinta-feira-alpine-pierre-gasly-afp-01-1024&#215;683-1
    F1: McLaren e Red Bull recorrem de pódio 'atrasado' de piloto em Mônaco
    O vencedor e piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton (centro), o segundo colocado e também britânico George Russell, da Mercedes (à esquerda), e o terceiro colocado, o também britânico Lando Norris, da McLaren, comemoram no pódio após o Grande Prêmio da Catalunha de Fórmula 1, no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, nos arredores de Barcelona (Foto: Lluis Gene / Afp)
    Hamilton quebra recorde de 73 anos na Ferrari aos 41 anos
    Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
    Gabriel Bortoleto volta a ser criticado por corrida na F1: 'Medíocre'
    Lewis Hamilton, da Ferrari, vence GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)
    Lewis Hamilton supera Schumacher na F1 e vence primeira com Ferrari em Barcelona
    Rafael Câmara, da Invicta, em ação no GP do Canadá pela F2 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
    Rafa Câmara conquista primeira vitória na Fórmula 2 no GP de Barcelona
    George Russell em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)
    Volta a volta da vitória de Hamilton no GP de Barcelona pela F1 2026
    Max Verstappen durante treinos no Circuito da Catalunha na F1
    Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir à corrida do GP de Barcelona
    Lewis Hamilton, durante coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
    Lewis Hamilton tenta 'roubar' recorde de Schumacher no GP de Barcelona
    Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Qual posição larga Gabriel Bortoleto no GP de Barcelona? Veja grid
    George Russell é pole position do GP de Barcelona na F1 (Foto: Lluis GENE / AFP)
    George Russell volta ao topo da F1 e garante pole no GP de Barcelona