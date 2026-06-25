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Marta fala sobre educação financeira e alerta atletas para planejamento do futuro

Camisa 10 da Seleção Brasileira participa de podcast do Tesouro Direto e relembra início da carreira com baixos salários; atacante defende que jogadores aprendam a investir desde cedo

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
25/06/2026 19:05
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Marta durante coletiva nesta quinta-feira (29), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Marta durante coletiva na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Embaixadora do Tesouro Direto, a atacante Marta aproveitou sua participação em um podcast da iniciativa para defender a importância da educação financeira entre atletas. A maior artilheira da história das Copas do Mundo Femininas contou que precisou aprender a administrar o próprio dinheiro ao longo da carreira e afirmou que o planejamento é fundamental para garantir segurança após a aposentadoria dos gramados.

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    • A camisa 10 relembrou que o início da trajetória no futebol foi marcado por salários baixos, tanto no Brasil quanto durante a passagem pela Suécia, e disse que nunca teve orientação sobre como administrar os ganhos.

    — Nem sempre eu tive alguém do meu lado que me ensinasse sobre a parte financeira. Quando comecei a jogar, ganhava R$ 400. Depois fui para a Suécia e meu salário, convertido para o Brasil, era entre R$ 2,5 mil e R$ 3 mil. E, com esse dinheiro, eu ainda ajudava minha mãe e minha família. Não adianta ganhar dinheiro se você não sabe o que fazer com ele — afirmou.

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    Marta explicou que, por vir de uma família humilde, costumava ajudar parentes sempre que recebia o salário, mas admite que precisou aprender a estabelecer limites.

    — Eu dizia sim o tempo inteiro. Quando via, sobrava muito pouco para mim. Hoje continuo ajudando, mas com muito mais controle. Também procuro conscientizar as pessoas, porque ajudar não significa deixar alguém acomodado. Quero que essa pessoa cresça também — disse.

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    A atacante também destacou que a parceria com o Tesouro Direto tem ampliado seu conhecimento sobre investimentos e planejamento de longo prazo.

    — Esse projeto está me ajudando a entender muito mais sobre investimentos, pensar na aposentadoria e no futuro. Ninguém joga futebol para sempre. Quero usar esse aprendizado para conscientizar outras pessoas também.

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    Marta alerta para o pós-carreira dos atletas

    Durante a conversa, a jogadora chamou atenção para a realidade de muitos atletas que enfrentam dificuldades financeiras após encerrarem a carreira. Segundo ela, o problema não está apenas em quanto se ganha, mas na falta de planejamento.

    — A gente vê muitos atletas que ganharam muito dinheiro e terminaram a carreira sem nada. Você cria um padrão de vida que depois não consegue manter. Por isso é importante guardar desde o começo. Eu não consegui fazer isso por vários motivos, mas quem está começando hoje pode e deve pensar nisso.

    A atacante ressaltou ainda os sacrifícios exigidos pelo esporte de alto rendimento e lembrou que a carreira de um atleta é relativamente curta.

    — A gente abre mão de muita coisa para conseguir jogar em alto nível. Por isso, é importante pensar desde cedo no que vem depois. A ideia é mostrar que investir não é impossível, é algo viável para qualquer pessoa.

    Conselhos para outras jogadoras

    Marta contou que costuma orientar atletas mais jovens sobre valorização profissional e organização financeira, principalmente nos momentos de crescimento da carreira.

    — Eu sempre digo: você precisa se valorizar e entender o mercado. Se está vivendo o auge da carreira, aproveite esse momento. Mas invista. Não pegue o dinheiro e saia gastando. Faça o dinheiro trabalhar para você.

    Ela revelou ainda que evita falar sobre seus próprios rendimentos, principalmente por causa de informações incorretas divulgadas na internet.

    — Muita gente acha que eu ganho milhões. Já teve familiar mostrando reportagem dizendo quanto eu ganhava. Eu perguntava: "Onde está esse dinheiro? Porque eu também quero saber". Por isso, prefiro não falar dos meus números. É algo muito pessoal.

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