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Querem o Brasil? Repórter revela preferência de torcedores de Japão e Suécia

Seleção Brasileira enfrenta segundo colocado do Grupo F

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 21:32
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Jogadores de Japão e Suécia em duvidida na Copa do Mundo
Japão e Suécia podem ser adversários do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Durante a transmissão de Japão e Suécia na Globo, o repórter Marcelo Courrege disse ter conversado com torcedores das duas seleções e revelou a preferência deles de enfrentar o Brasil. De acordo com o jornalista, suecos e japoneses veem com bons olhos jogar contra a Seleção Brasileira na segunda fase da Copa do Mundo em comparação com um possível duelo contra a França.

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    Com a possível vitória da Holanda sobre a Tunísia no Grupo F, Japão e Suécia definem quem será o adversário do time comandado por Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (29), em Houston. Segundo o repórter da Globo, é quase uma unanimidade a preferência dos torcedores. Além deles, o comunicador revelou ter conversado com jogadores do Japão que compartilham da mesma opinião.

    — Conversando com torcedores japoneses e suecos, é quase que unânime a preferência por enfrentar o Brasil do que a França na próxima fase da Copa do Mundo. Conversando também com jogadores japoneses, a gente percebe uma certa normalidade à ideia de enfrentar o Brasil — disse Marcelo Courrege.

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    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
    Brasil enfrenta o segundo colocado do Grupo F na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Como foi o jogo entre Escócia x Brasil na Copa do Mundo?

    Em mais uma noite de Vini Jr., o Brasil venceu a segunda partida consecutiva na Copa do Mundo e garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo C. Na última quarta-feira (24), em Miami, a seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti derrotou a Escócia por 3 a 0, em partida que também marcou a estreia de Neymar, no segundo tempo.

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    O Brasil precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Rayan, o escolhido para substituir o lesionado Raphina, pressionou a saída de bola, que sobrou para Vini Jr. driblar o goleiro e estufar as redes. Aos 27, o artilheiro brasileiro no Mundial ampliou, mas o árbitro marcou falta do camisa 7, anulando o gol.

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    A seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti dominava a partida e chegou ao segundo gol aos 47. Bruno Guimarães cruzou, e Vini Jr., de cabeça, marcou novamente. O Brasil só não fez o terceiro três minutos depois porque Robertson fez ótima defesa em chute de Rayan.

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    Bruno Guimarães, que já tinha jogado bem nos 3 a 0 sobre o Marrocos, fez nova assistência aos 14 do segundo tempo. Dessa vez a bola, 'açucarada', sobrou para Matheus Cunha ampliar. Na vitória sobre a seleção africana, o camisa 9 marcou dois gols.

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