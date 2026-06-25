Alemães perdem a paciência com Neuer em Equador x Alemanha: 'Péssimo' Seleção alemã perdeu confronto pela última rodada do Grupo E

O goleiro Manuel Neuer foi alvo de alemães durante o revés da Alemanha diante do Equador por 2 a 1, desta quinta-feira (25), pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Nas redes sociais, torcedores apontaram o arqueiro como um dos responsáveis pela derrota.

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O principal lance que gerou a revolta dos alemães com o goleiro aconteceu durante o segundo tempo da partida. Aos 77 minutos, o atacante Gonzalo Plata aproveitou um erro de Neuer para marcar o gol da vitória equatoriana.

A jogada foi marcada por uma bola cruzada na área alemã. O arqueiro não saiu firma para disputa a bola e afastar o perigo de gol. Como resultado, o jogador do Flamengo teve a capacidade de desviar e marcar. Veja a repercussão da atuação de Neuer abaixo:

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Ich möchte auch Manuel Neuer nicht mehr im Tor sehen! 🙄 #ECUGER — S.M.Schubert (@SMSchubert) June 25, 2026

Tradução: "Eu também não quero mais ver o Manuel Neuer no gol!"

Das ist über die komplette Spielzeit hinweg ein grottenschlechtes Spiel von Manuel Neuer #ECUGER — Hendrik Niebuhr (@hen1912) June 25, 2026

Tradução: "Isso é, ao longo de toda a partida, um jogo péssimo de Manuel Neuer".

Manuel Neuer ist der schlechteste Keeper bei der WM. #ECUGER — ballfuß94 (@ballfuss94) June 25, 2026

Tradução: "Manuel Neuer é o pior goleiro da Copa do Mundo".

Warum spielt Manuel Neuer im Tor und nicht irgendjemand anderes? — Nikolaus Blome (@NikolausBlome) June 25, 2026

Tradução: "Por que Manuel Neuer joga no gol e não qualquer outra pessoa?".

Ach du Kacke Manuel Neuer ist nicht mal Top 48 Torhüter der WM wie kann man so beschissen sein — Marvin WerderUngeil (@Marvin_F1998) June 25, 2026

Tradução: "Nossa, que merda, o Manuel Neuer nem está no Top 48 dos goleiros da Copa, como pode ser tão ruim assim?".

Warum hat man Manuel Neuer nochmal mit zur WM genommen? 🤔 — Galahad (@Galahad684698) June 25, 2026

Tradução: "Por que levaram o Manuel Neuer para a Copa de novo?".

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